Dlouhodobě patří mezi největší developerské společnosti v Praze, ročně postaví stovky nových bytů. Před několika lety byl Finep zároveň prvním z velkých hráčů na pražském trhu, který vedle prodeje vlastnických a družstevních bytů začal stavět také činžáky s nájemním bydlením, které jako celek prodává investorům. Byty z jeho „dílny“ tak dnes pronajímají třeba fondy Mint a Heimstaden či Arcibiskupství pražské.

Generální ředitel Finepu Tomáš Pardubický vidí velkou příležitost v novince, kterou slibuje ministerstvo financí. Pokud vláda naplní sliby a povolí investovat do nájemního bydlení také penzijním fondům, může to podle něj vést ke snížení nájmů. „Jestliže místo pěti procent výnosu budu očekávat čtyři procenta výnosu, tak můžu o 20 procent zlevnit nájemné. Představte si, co by na pražském trhu udělalo zlevnění nájmů o 20 procent. Bomba,“ říká Pardubický. Šéf Finepu také vysvětluje, proč na bytech vydělává nejvíc stát, jak byty zdražují „zelené“ regulace a proč se z evropské politiky stala populistická „žumpa“.

