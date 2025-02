Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl na nedělní tiskové konferenci, že se nechystá uznat, že by Ukrajina dlužila Spojeným státům 500 miliard dolarů za válečnou pomoc. USA poskytly Ukrajině pomoc za 100 miliard dolarů a dary nepovažujeme za půjčky, řekl Zelenskyj novinářům podle serveru RBK‑Ukrajina.

O částce 500 miliard, případně 350 miliard dolarů v poslední době mluvil americký prezident Donald Trump. Ten se snaží Kyjev přimět přistoupit na dohodu, která by Spojeným státům zajistila podíl na ukrajinském nerostném bohatství. USA podle Trumpa dostanou zpět peníze vložené za minulé administrativy do země, která se již tři roky brání ruské agresi.

Zelenskyj podle agentury AFP uvedl, že se necítí uražen tím, že jej Trump v minulých dnech nazval „diktátorem“, a také řekl, že by se s americkým prezidentem rád setkal dříve, než se Trump setká s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Ukrajinský prezident míní, že se Kyjev a Washington přibližují k dohodě o nerostném bohatství. Ta se stala předmětem sváru s USA, jejichž podpora je pro Ukrajinu ve válce proti Rusku důležitá.

Zelenskyj podle serveru BBC News na tiskové konferenci řekl, že USA mu navrhly dohodu, podle které by Ukrajina měla za každý dolar obdržené pomoci vrátit dvojnásobek. Ale ujistil, že nepřistoupí na dohodu, kterou by muselo splácet „ještě deset pokolení Ukrajinců“.

Na dotaz jednoho novináře řekl, že je připraven odstoupit ze své funkce výměnou za mír Ukrajině. Stejně tak by byl ochoten odstoupit, pokud by to přineslo Ukrajině členství v Severoatlantické alianci. Členství v NATO pokládá za „nejlevnější variantu“ bezpečnostních záruk, aby Ukrajinu znovu nenapadlo Rusko, a určitě se tato otázka objeví během jednání. A dodal, že u moci každopádně nehodlá setrvat desítky let.

Právě na dnešek připadá třetí výročí ruského vpádu na Ukrajinu. Včera si tuto událost připomněly na pražském Staroměstském náměstí tisíce lidí. Promluvil k nim například český prezident Petr Pavel. V reakci na poslední kroky Donalda Trumpa uvedl, že nelze dopustit kompromitaci mezinárodního práva a dát agresorovi odměnu za jeho agresi. A kdo je v konfliktu agresorem, je podle něj jednoznačné. Ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč na shromáždění řekl, že jeho země bude nadále bojovat za svobodu a Rusku nepostoupí ani centimetr svého území.