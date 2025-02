Nizozemská společnost Prosus, která investuje do technologických firem, koupí za 4,1 miliardy eur (102,8 miliardy korun) rozvážkovou službu Just Eat Takeaway.com. Oznámila to v pondělí v tiskové zprávě. Zároveň uvedla, že má ambici stát se evropským šampionem v rozvozu jídel s využitím technologických inovací.

Prosus akcionářům nabídl 20,30 eura za každou akcii, což představuje prémii 49 procent k tříměsíčnímu cenovému průměru vzhledem k objemu zobchodovaných akcií a 22 procent k tříměsíčnímu průměru nejvyšších cen. Proti páteční závěrečné ceně na burze prémie činí 63 procent. Návrh má plnou podporu managementu i dozorčí rady Just Eat Takeaway.com.

Většinovým vlastníkem firmy Prosus je jihoafrická firma Naspers. Prosus je zároveň největším akcionářem firmy Delivery Hero, ve které drží 28 procent akcií, uvedla agentura Reuters. Delivery Hero vlastní službu Glovo, která se rovněž specializuje na rozvoz jídel.

Dohoda znamená významný posun na evropském trhu doručování jídel, a pokud ji firmy i zdárně završí, může mít potenciálně i globální dopad. Z firmy Prosus by totiž udělala čtvrtou největší společnost pro doručování potravin na světě, za podniky Meituan, DoorDash a Uber, uvedli analytici ING. Prosus působí ve více než 70 zemích a vlastní také největší platformu pro doručování potravin v Latinské Americe nazvanou iFood. Prosus má také 25procentní podíl v největší indické platformě pro doručování jídel a základních potravin Swiggy a čtyřprocentní podíl ve společnosti Meituan.

Akcie Just Eat Takeaway dopoledne na trhu XETRA vykazovaly růst asi o 54 procent na více než 19 eur. Dostaly se tak zhruba na dvouleté maximum. Na vrcholu byly v roce 2020, kdy se prodávaly i za více než 100 eur. Naopak akcie Prosus na burze v Amsterodamu v pondělí dopoledne přes šest procent ztrácely, podobnou ztrátu měly akcie Naspers na burze v Johannesburgu.