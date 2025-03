Americká investiční korporace BlackRock udělala radost prezidentu Donaldu Trumpovi. Společně s dalšími investory se dohodla s hongkongskou skupinou CK Hutchison Holdings na odkoupení podílu ve dvou přístavech umístěných na obou koncích Panamského průplavu. Obchodní dohoda za téměř 23 miliard dolarů zahrnuje odkup podílů také v desítkách dalších přístavů v různých zemích.

Trump několikrát prohlásil, že Panamský průplav, který Spojené státy na počátku 20. století vybudovaly, ovládá Čína. USA podle něj nicméně svrchovanost nad kanálem v roce 1999 nepředaly Číně, ale Panamě. Kvůli tomu zemi na pomezí Jižní a Střední Ameriky vyhrožoval, že si průplav Spojené státy vezmou zpět, a to klidně i vojenskou silou. Podobnou rétoriku Trump zvolil při svém projevu před americkým Kongresem také vůči Grónsku. To se podle něj stane dříve nebo později součástí USA, a to z jednoho prostého důvodu.

