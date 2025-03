Máme definitivně potvrzené, že vztah současné americké vlády k Evropě hraničí s nenávistí a je velmi osobní. To by měl být pro Evropany hlavní závěr ze zveřejněné konverzace v chatovací skupině na aplikaci Signal, kde se debaty o útocích na Jemen účastnil viceprezident J. D. Vance, několik poradců prezidenta Donalda Trumpa a ministr obrany Pete Hegseth.

Chybou jednoho z poradců se šéfredaktor časopisu The Atlantic Jeffrey Goldberg stal součástí chatovací skupiny, kde ministr obrany sdílel tajné plány útoku. Jistou ironií je, že The Atlantic patří k liberálnější části amerického mediálního spektra, která nenechává na Trumpově vládě nit suchou a kterou zároveň prezident Trump upřímně nenávidí a často kritizuje. Goldberg o obsahu diskuse napsal článek s některými screenshoty zpráv, ale dodržel elementární pravidlo: nesdílel informace, které byly zřejmě označené jako tajné a které lehkomyslně do skupiny poslal ministr obrany.

