Japonský koncern Hitachi investuje v Česku přes miliardu korun do továrny v Brně. Významně tak zvyšuje svou kapacitu výroby zařízení velmi vysokého napětí. Hotovo má být do konce roku. Jenže naráží na problém. Těžko shání zaměstnance. Na trhu chybí hlavně techničtí odborníci. A není to jen problém Hitachi Energy v Brně, potýká se s ním celý český trh. „Kritický nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků je jednou z hlavních bariér rozvoje podnikání v mnoha odvětvích, zejména ve strojírenství, stavebnictví, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu,“ řekl HN mluvčí Hospodářské komory Jan Sotona.

