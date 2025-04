Ve volebních preferencích dochází k zajímavému pohybu. Všechny agentury zaznamenávají pokles hnutí ANO. Když k tomu přidáme mírný vzestup kolice Spolu a výrazný růst SPD, vyjde nám z toho, že by podzimní volby přece jen nemusely být tak nudnou a dopředu jasnou záležitostí, jak se zatím zdá. Otázky se nabízejí samy: Co je důvodem tohoto vývoje? Jde jen o výkyv, nebo o zárodek dlouhodobého trendu? A hlavně – jaké to může mít důsledky pro výsledek voleb a budoucnost Česka?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak přesně vypadá vývoj preferencí, proč ANO padá a proč ztrácí z obou stran?

Je realistická představa, že se vše otočí, podobně jako se to stalo v Kanadě?

Jak můžou vzhledem k současnému vývoji reálně dopadnout volby a co to bude znamenat pro Česko?