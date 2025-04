Používání umělé inteligence (AI) svým pracovníkům výslovně zakazuje 24 procent českých zaměstnavatelů. Na druhé straně 38 procent firem zaměstnance ve využívání AI podporuje, nejčastější je tento přístup u pražských společností. Polovina zástupců firem si myslí, že se v nich umělá inteligence do pěti let stane nedílnou součástí pracovního procesu. Vyplývá to z průzkumu pro společnost eD system, která patří mezi nejvýznamnější distributory informačních technologií na českém a slovenském trhu. Zúčastnilo se ho 800 firem.

Nejpřísnější jsou vůči využívání AI velké společnosti s více než 250 zaměstnanci. „Nezanedbatelná část firem zůstává vůči umělé inteligenci rezervovaná, ale ještě více podniků už využívá její benefity. Lidé postupně nacházejí způsoby, jak umělou inteligenci začlenit do své práce a zvýšit tak svou efektivitu,“ uvedla Lucie Adámková z eD system. Umělé inteligenci jsou nejotevřenější středně velké firmy, podle oborů pak ty podnikající ve službách.

V Praze podporuje využití umělé inteligence 52 procent společností, naopak ve Zlínském a Jihočeském kraji jich je lehce přes čtvrtinu. Vstřícnější k AI jsou také firmy, které na svých počítačích využívají operační systém Windows 11. „Windows 11 integrují umělou inteligenci přímo na systémové úrovni. Uživatelé tak mají mnoho příležitostí se s ní setkat a zjistit, jak jim může pomoci,“ podotkla Adámková.

Polovina zástupců firem si myslí, že se v nich umělá inteligence do pěti let stane nedílnou součástí pracovního procesu. Dvě třetiny dotázaných jsou přesvědčené o tom, že AI dokáže pracovníkům výrazně šetřit čas.