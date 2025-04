Podnikatel Daniel Dorica z Moravské Nové Vsi si pořídil 6kWp fotovoltaiku na rodinný dům a náklady na elektřinu mu díky tomu klesly zhruba o 30 procent. Logicky tedy hodlal šetřit podobným způsobem i ve svých firmách. Budovu prodejny elektrokol tak stavěl už s tím, že na střeše budou panely. Této vizi přizpůsobil i vnitřní uspořádání, protože věděl, že někam bude potřeba umístit vnitřní technologie. Díky předchozí pozitivní zkušenosti se s poptávkou rovnou obrátil na firmu S‑Power. Ta mu v roce 2019 nainstalovala prvních 60 panelů o výkonu 19,5 kWp. O dva roky později přibylo bateriové úložiště s celkovou kapacitou 77 kWh. A pak se do třetice rozšiřovala elektrárna na výsledných 30,5 kWp.

60 procent spotřeby pokrývá sluneční energie

Majitel firmy si zakládá na tom, aby ani trochu vyrobené energie nepřišlo nazmar. Slunce tak vedle jeho rodinného domu napájí dvě firmy, auta i elektrokola. „Obě firmy mám na stejném pozemku, tudíž můžu elektřinu z jedné střechy využívat v obou budovách. Ale i když jsem se snažil o maximální efektivitu, v letních měsících docházelo k přetokům, což se mi příčilo,“ vzpomíná Dorica, co bylo motivací k pořízení bateriového úložiště. „Díky bateriím využiji téměř veškerou vyrobenou elektřinu. Navíc jimi pokrývám noční spotřebu a mám zálohu pro případ výpadku. V režimu zálohy udržím elektřinu v zásuvkách, zároveň nonstop napájím wi‑fi, klimatizaci a osvětlení,“ doplňuje.

Firmy Haibike a DD Pneu spotřebovaly za rok 44,33 MWh elektřiny, z čehož 60 procent dokázala pokrýt fotovoltaika. V roce 2024 Daniel Dorica úspěšně zužitkoval téměř 27 MWh, tedy 84 procent celkové výroby ze solárních panelů. Pokud tento objem přepočítáme na cenu elektřiny ze sítě, která se pohybovala kolem 6,50 Kč/kWh, vyjde nám roční úspora bezmála 174 tisíc korun.

Ačkoli fotovoltaiku pořizoval z ryzího nadšení bez dotační podpory (a počítal tak s návratností kolem deseti let), vlivem tržních okolností se mu podařilo tuto návratnost srazit k šesti letům. Pomohla tomu pandemie i extrémní výkyvy cen energií v důsledku vypuknutí války na Ukrajině.

„Pomocí monitoringu umíme s velkou přesností vyčíslit, kolik pan Dorica fotovoltaikou každoročně ušetří. Pak je tu ale ještě druhá dimenze úspor. Díky tomu, že vlastní energií pokrývá 60 procent celkové spotřeby, připadá pouze 40 procent na energii ze sítě. Tu navíc odebírá především v zimních měsících, kdy fotovoltaika vyrábí méně. I když na trhu dojde k vysokým výkyvům cen, jeho se dotknou jen ze 40 procent,“ přibližuje majitel firmy S‑Power Jaroslav Šuvarský.

Haibike pokrývá fotovoltaikou 60 procent své spotřeby. Foto: S-Power

Aby nezůstalo jen u současných úspor, plánuje Dorica další rozšíření fotovoltaiky na 70 kWp a bateriového úložiště na 300 kWh. „Díky tomu budu schopný nabíjet flotilu dvanácti elektromobilů a současně ještě víc omezím přetoky. Zároveň rád využívám výhod spotového režimu, kdy elektřinu ze sítě nakupuji i prodávám za aktuální tržní ceny. Můžu levně nakoupit, uložit do baterií a čerpat ve chvílích, kdy je elektřina v síti příliš drahá,“ uzavírá podnikatel.

Osm obřích fotovoltaik pro Hornbach

V úplně jiných měřítkách než zmíněné dvě firmy se pohybuje společnost Hornbach, která už před několika lety dospěla k rozhodnutí vybavit fotovoltaikami všech osm českých poboček. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost S‑Power Business Solutions. „Nejprve jsme pro několik poboček vypracovali projektovou dokumentaci. Nad konkurencí jsme vyčnívali zvolenými technologiemi i vstřícnou cenou, ve které jsme nabídli víc než standard. Jak v požární bezpečnosti, tak v kybernetické odolnosti i prodloužených zárukách,“ vzpomíná ředitel firmy S‑Power Jan Polách.

Bilance FVE Haibike za rok 2024 Celková spotřeba elektřiny 44,33 MWh Objem vyrobené energie z FVE 31,81 MWh Spotřeba energie z FVE 26,73 MWh (84 %) Průměrná cena energie ze sítě 6,50 Kč/kWh Roční úspora 173 745 Kč

Sérii instalací odstartovala pražská pobočka na Černém Mostě. Pracovníci S‑Power Business Solutions tam loni na jaře umístili na střechu bezmála 900 fotovoltaických panelů o celkovém instalovaném výkonu 500 kWp. Podle odhadů by východo‑západně orientovaná elektrárna měla prodejně ušetřit zhruba 2,8 milionu korun ročně. Investice se tak společnosti nejspíš vrátí už do čtyř let od spuštění provozu. Návratnost ještě urychluje 35procentní dotace na výkon elektrárny, kterou Hornbach čerpal v rámci výzvy RES+ Modernizačního fondu MPO.

Po měsících příprav a nutného testování se podařilo první pražskou fotovoltaiku spustit koncem loňského léta. Po celý rok se ale souběžně chystaly projekty a montáže stejně velkých elektráren na dalších sedmi provozovnách. Celkem technici S‑Power Business Solutions umístili na střechy osmi poboček Hornbachu 6850 fotovoltaických panelů o celkovém instalovaném výkonu 3,9 MWp. Ročně tak společnost ze slunce vyrobí 3,9 GWh elektřiny.

Jednotlivé elektrárny jsou vzhledem k aktuální spotřebě poboček značně naddimenzované, nicméně Hornbach má v tomto ohledu jasnou vizi. Už teď chce splňovat veškeré ESG standardy, které teprve budou vstupovat v platnost. Zároveň plánuje využívat solární energii k napájení klimatizačních jednotek, které se v přechodových jarních a podzimních obdobích budou využívat k přitápění. Solární energie se postará o to, aby jejich provoz byl co nejlevnější. Kromě toho Hornbach využije elektřinu z fotovoltaik také k ohřevu vody a v neposlední řadě i k nabíjení elektrických vysokozdvižných vozíků. Nadto se otevírá nový prostor v oblasti sdílení energie v rámci komunitní energetiky.

Přínosy fotovoltaiky umocní baterie

Montáž elektráren se v současnosti chýlí ke konci a na většině poboček už se čeká jen na dotažení nezbytných administrativních procesů. Už teď však S‑Power Business Solutions pro každou provozovnu navrhuje bateriová úložiště, která potenciál zdrojů ještě umocní. „Baterie zajistí noční stand‑by provoz. Robustní EMS řízení, což je vlastně propracovaný software ovládající úložiště, pak vyladí maximálně efektivní provoz. Prodejny můžou baterie využívat jako záložní zdroj, eliminují s jejich pomocí nevyužité přetoky energie a navrch můžou profitovat i z proměnlivých cen elektřiny. Kdo má velké úložiště, může nakupovat za nejnižší ceny a prodávat za nejvyšší,“ shrnuje Jan Polách.

Společností, které využily služeb S‑Power Business Solutions, je nespočet – od Aše až po Zlín. „Máme montážní týmy v každém kraji. Stačí se ozvat a přijedeme do firmy na osobní schůzku. Rádi zkonzultujeme možnosti a doporučíme řešení šité na míru,“ uzavírá Polách.

