Dnes zemřel herec a prezident karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška. ČTK to řekla mluvčí festivalu Uljana Donátová. Herci, který se potýkal s rakovinou, bylo 78 let. Podle kolegů byl kromě jiného charakterní, inspirativní a charismatický člověk.

Například Miroslav Donutil, který stejně jako Bartoška absolvoval brněnskou JAMU, ČTK napsal, že ztrácí kamaráda. „Odešel můj kamarád z největších. Je mi moc smutno,“ uvedl.

„Nejen že Jiří byl krásný muž s nádherným hlasem, ale byl to i charakter a rovných chlap. To bylo hned vidět,“ řekla České televizi Magda Vášáryová. Podle Ivy Janžurové není nikdo, kdo by mohl Bartošku plnohodnotně nahradit v čele karlovarského filmového festivalu. „Měla jsem ho hrozně ráda, byl báječný,“ uvedla v ČT.

Producentka filmu Vlny Monika Kristlová, který měl premiéru na loňském festivalu v Karlových Varech, ho označila za spolupracovníka, jenž kolem sebe uměl vytvořit dobrou energii. „Je to obrovská ztráta pro celé naše kulturní společenství a především pro karlovarský festival. Naše společná setkání byla vždycky inspirující, takže nám tady Jiří bude chybět. Byl tady naším světlem, kreativní a vtipný člověk, byl autentický,“ řekla ČTK Kristlová.

Bartoška se narodil 24. března 1947. Patřil mezi nejvýraznější a nejcharismatičtější osobnosti českého filmu a divadla. Úspěchy slavil na jevišti i před filmovou či televizní kamerou. V posledních letech se prezentoval zejména jako prezident filmového festivalu. Spolu s někdejší uměleckou ředitelkou Evou Zaoralovou a jejich týmem se jim podařilo skomírající přehlídku vrátit mezi elitní filmové akce.

Po studiu krátce působil v brněnském Divadle na provázku, v roce 1973 spolu s Karlem Heřmánkem a Pavlem Zedníčkem zamířili do Činoherního studia v Ústí nad Labem, kde zazářil především jako Jakub ve hře Jakub a jeho pán.

Bartoška hrál svůdce a milovníky, básníka i banderovce, faráře, lékaře, šlechtice i pohádkové prince. Za roli houslisty ve filmu Mateje Mináče Všichni moji blízcí obdržel Českého lva. Byl hrdinou seriálů osmdesátých let, jakými byly Sanitka, Cirkus Humberto či My všichni školou povinní. Věnoval se také dabingu a později si přibral i roli producenta, když se podílel například na vzniku filmů Všichni moji blízcí a něžné komedie Babí léto.

Donátová ČTK řekla, že je zatím brzy na to říct, kdy a v jaké podobě se uskuteční poslední rozloučení.