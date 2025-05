V minulých měsících vyšlo mnoho reportů o stavu evropského kapitálového trhu a začalo se hovořit o hlavních příčinách a hledání líbivého, snadno pochopitelného řešení. Jako jedna z těchto příčin je zmiňována fragmentace sekundárního trhu, a tedy existence národních burz a centrálních depozitářů. Vytvoření jedné evropské burzy a centrálního depozitáře je právě jedním takovým spásným řešením, snadno vyjádřeným jednou větou.

Nechci teď na několika stránkách popisovat právní, obchodní, daňové a systémové důvody této fragmentace či že konsolidace na trhu probíhá již přes dvacet let a jsou tady tři holdingy (a tři obchodní systémy), které pokrývají přes 90 procent burzovních obchodů, a to stejné platí i v oblasti vypořádání a vedení emisí. Pokud se chceme v této sféře dále posunout, „stačí“ odstranit zbývající legislativní překážky, umožnit sjednocený dohled (neznamená jeden dohledový orgán) a trh už udělá to, co dává smysl.

