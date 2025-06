Ještě v květnu to vypadalo na příměří. Američtí a čínští vyjednávači se v Ženevě dohodli na snížení cel, a tedy i na snížení napětí, které mezi dvěma největšími světovými ekonomikami rostlo od začátku roku. Washington stáhl cla na čínské zboží ze 145 na 30 procent, Peking zareagoval podobně a srazil sazby pro americké zboží ze 125 na deset procent.

Jen několik týdnů po uzavření ženevského příměří se ukazuje, že převést dohodu do praxe nebude snadné a hra o obchodní dominanci mezi Washingtonem a Pekingem vstupuje do dalšího dějství. Spouštěčem nové vlny napětí se stalo páteční prohlášení prezidenta Donalda Trumpa. Ten obvinil Čínu z „naprostého porušení dohody“, čímž podle dle listu Financial Times narážel na to, že dovoz strategických vzácných zemin do USA zůstává i po snížení cel výrazně nižší, než Washington očekával.

