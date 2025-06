Domluva s Ruskem a obnova alespoň nějakých obchodních vztahů s ním je pro Donalda Trumpa důležitější než bezpečnostní situace a ochrana demokracií v Evropě, odpovídá Patti Morrisseyová s obavou v hlase na otázku, jak vidí současné geopolitické postavení Spojených států a jeho další směřování.

Otázka, jak se Trump rozhoduje, je o to citlivější, že americký prezident nyní řeší zapojení USA do války mezi Izraelem a Íránem. Podle deníku Wall Street Journal Trump schválil plán, jak Izraelcům pomoci zasáhnout íránská jaderná zařízení, ale do čtvrtka do rána evropského času mu nedal zelenou.

