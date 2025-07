Dovést děti do školy, zajít si s nimi na hřiště nebo do parku, zařídit běžný nákup a v případě potřeby navštívit svého ošetřujícího lékaře. A to vše pěšky do 15 minut od svého bydliště? Nejlépe se v tomto ohledu žije Pražanům v širším centru metropole i na panelových sídlištích na jejím okraji, vyplývá z unikátní mapové aplikace Institutu plánování a rozvoje.

Město krátkých vzdáleností

Koncept patnáctiminutového města, nebo také města krátkých vzdáleností, říká, že by se mělo budovat takové město, které svým obyvatelům zajistí dobrou kvalitu života tím, že jim umožní obstarat si veškeré potřeby (například návštěvy lékaře, školy pro děti, nákupy, rekreaci) v docházkové vzdálenosti od bydliště, ideálně do čtvrt hodiny pěšky (případně na kole).

