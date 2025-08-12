Masivní nasazení ruských dronů ochromuje obranu Ukrajiny a nově definuje celé frontové bojiště. Každou noc křižují ukrajinskou oblohu stovky těchto malých bezpilotních letounů – některé jsou vybaveny k zabíjení, jiné mají za úkol zmást protivníka. Útočí na elektrárny, nemocnice, železniční sklady a domy.
Pro Kreml jsou drony levné, účinné a nekonečně přizpůsobivé. Pro Ukrajinu představují rostoucí hrozbu, která už není jen zkouškou její obrany – natahují celé její válečné úsilí do krajností. Bez urychlených reforem a podpory zvenčí hrozí, že Kyjev nebezpečně zaostane.
Co se dočtete dál
- Jak se změnila dynamika bojiště díky ruským dronům.
- Kdo vyrábí více dronů – Rusko, nebo Ukrajina?
- Jaké technologie zavedlo Rusko v oblasti dronů.
