Masivní nasazení ruských dronů ochromuje obranu Ukrajiny a nově definuje celé frontové bojiště. Každou noc křižují ukrajinskou oblohu stovky těchto malých bezpilotních letounů – některé jsou vybaveny k zabíjení, jiné mají za úkol zmást protivníka. Útočí na elektrárny, nemocnice, železniční sklady a domy.

Pro Kreml jsou drony levné, účinné a nekonečně přizpůsobivé. Pro Ukrajinu představují rostoucí hrozbu, která už není jen zkouškou její obrany – natahují celé její válečné úsilí do krajností. Bez urychlených reforem a podpory zvenčí hrozí, že Kyjev nebezpečně zaostane.

Co se dočtete dál

  • Jak se změnila dynamika bojiště díky ruským dronům.
  • Kdo vyrábí více dronů – Rusko, nebo Ukrajina?
  • Jaké technologie zavedlo Rusko v oblasti dronů.
