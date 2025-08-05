Humanoidní recepční jménem BE‑A má být v hotelech v Česku i po světě odpovědí na rostoucí nedostatek kvalifikovaného personálu. I na jeho vysokou fluktuaci a rostoucí náklady na zvyšující se mzdy. Za projektem stojí Filip Linek, který vlastní hotelový komplex PECR v Peci pod Sněžkou. Když zjistil, že nic podobného ve světě neexistuje, založil loni v Praze start‑up Flae Robotics a s dvaceti zaměstnanci se pustil do vlastního vývoje. Zatím do něj vložil několik desítek milionů korun. „Impulzem byly i zprávy o pokrocích umělé inteligence a okamžik, kdy mi jedna recepční přednesla těžko splnitelný požadavek, aby mohla pracovat na home officu,“ vysvětluje Linek. Jeho cílem přitom není hotel bez zaměstnanců, ale – jak tvrdí – bez personální nouze.
Co se dočtete dál
- Proč se hoteliér Linek rozhodl vytvořit humanoidní recepční.
- Co budou dělat lidé, které elektronická recepční nahradí.
- Kam chce podnikatel Linek obchodně proniknout.
