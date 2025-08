Když se Ladislav Trpák v roce 2019 díval, jak se jeho módní e-shop Zoot hroutí pod tíhou dluhů, asi by ho nenapadlo, že mu o pár let později bude na pláži u jezera podávat ruku právě muž, který tehdy koupil od banky jeho pohledávky – Tomáš Raška z investiční společnosti Natland. Dva muži, jejichž vztah byl v době vstupu Rašky do Zootu vše, jen ne idylický, dnes stojí bok po boku v novém projektu Jezero.ooo.

Trpák mezitím opustil svět digitálního byznysu, přešel od módy ke dřevu a přírodě a s firmou Bayaya vyrábí obytné posedy a modulární chaty i domy, takzvané tiny houses. Raška pokračoval v investicích s Natlandem. Teď se však jejich cesty spojily. Proč věří, že Jezero.ooo bude víc než jen investiční projekt?

Sedíme u Jezera Lipence, kde máte projekt Jezero.ooo. Spolupracujete na něm s Tomášem Raškou, majitelem investiční skupiny Natland. Jak jste se dali dohromady?

Potkali jsme se, až když jako investor vstoupil do Zootu. Byla to dost problematická doba a náš vztah byl zpočátku hodně složitý. Z jeho vstupu do firmy jsem měl velkou obavu a on zase měl obavu z toho, co ve firmě udělám já.

Takže jste spolu zpočátku bojovali?

Nechci říct bojovali, ale jednu dobu na mě i dost zvyšoval hlas.

