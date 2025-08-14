Případ dnes už bývalé stínové ministryně zemědělství hnutí ANO Margity Balaštíkové ukázal zajímavou věc. Když vyšlo najevo, že se pokoušela zničit firmu svého bývalého manžela metodou úředního „zakleknutí“, nevyvolalo to větší reakci ani u veřejnosti, ani v politice. Když se ovšem ukázalo, že si objednávala zastřelení psa, který patří exmanželově nové partnerce, spustil se obrovský povyk. Sociální sítě se vlnily rozhořčením a hnutí ANO okamžitě stáhlo Balaštíkovou z kandidátky pro sněmovní volby.
Cynika by v této souvislosti až napadlo, že Češi mají raději psy než lidi: „Chceš zničit exmanžela? O. K, to se se stává. Sáhnout na němou tvář? Pryč s tebou, zrůdo!“ Vypadá to skutečně trochu podivně. Takže se pojďme podívat, jak to ve skutečnosti je. Jsme opravdu schopni větší empatie ke zvířatům než k jiným lidem? A jsou v tomto směru Češi nějak výjimeční?
Co se dočtete dál
- Co překvapivého říkají vědecké studie o empatii ke zvířatům a k lidem.
- Co si lidé promítají do svých psů.
- Jak moc je Česko v míře lásky ke psům unikátní.
