Když se objevily zprávy o tom, že společnost MultiSport Benefit začíná rozdávat výpovědi některým firmám, jejichž zaměstnanci (moc) využívají benefitní karty, zvedlo to nebývalou vlnu zájmu. Není divu – multisportky v Česku využívá téměř 300 tisíc lidí a jako zaměstnanecký benefit je nabízejí tisíce firem, od těch malých až po korporace typu Albert, Sephora či ČSOB.

MultiSport Benefit u výpovědí argumentuje porušováním pravidel, naopak postižené firmy se domnívají, že jejich lidé „asi moc cvičí“, a nelíbí se jim ani styl ukončení spolupráce: zaslání dopisu bez udání důvodu do datových schránek.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak funguje byznys model MultiSportu a kolik platí fitness centrům za jeden vstup.
  • Proč konkurenci vadí propojení Form Factory s MultiSport Benefit a jak to mění trh.
  • Co říkají provozovatelé prémiových fitness center a jak reagují na tlak multisportek.
  • Jaké jsou finanční ukazatele Benefit Systems v Česku a jak rostla cena akcií.
  • Jaké alternativy k MultiSportu existují.
