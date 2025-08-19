Když se objevily zprávy o tom, že společnost MultiSport Benefit začíná rozdávat výpovědi některým firmám, jejichž zaměstnanci (moc) využívají benefitní karty, zvedlo to nebývalou vlnu zájmu. Není divu – multisportky v Česku využívá téměř 300 tisíc lidí a jako zaměstnanecký benefit je nabízejí tisíce firem, od těch malých až po korporace typu Albert, Sephora či ČSOB.
MultiSport Benefit u výpovědí argumentuje porušováním pravidel, naopak postižené firmy se domnívají, že jejich lidé „asi moc cvičí“, a nelíbí se jim ani styl ukončení spolupráce: zaslání dopisu bez udání důvodu do datových schránek.
Co se dočtete dál
- Jak funguje byznys model MultiSportu a kolik platí fitness centrům za jeden vstup.
- Proč konkurenci vadí propojení Form Factory s MultiSport Benefit a jak to mění trh.
- Co říkají provozovatelé prémiových fitness center a jak reagují na tlak multisportek.
- Jaké jsou finanční ukazatele Benefit Systems v Česku a jak rostla cena akcií.
- Jaké alternativy k MultiSportu existují.
