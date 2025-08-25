Minimální mzda má v příštím roce stoupnout o 1600 korun na 22 400 korun hrubého. Jde o druhý rok, kdy se tzv. minimálka zvyšuje automaticky podle odhadovaného růstu průměrné mzdy. A rok 2026 se také stane rekordním, protože minimální mzda přesáhne poprvé v historii 43 procent mzdy průměrné.
Podle opozice je to nárůst nízký, jelikož neodpovídá cenové hladině. A je také nižší o dvě stě korun oproti odhadům z minulého měsíce. Přes růst v posledních letech je minimální mzda nižší než ve většině evropských zemí včetně Polska. Pokud jde o srovnání v paritě kupní síly, tak nás podle Českého statistického úřadu předehnaly v uplynulém desetiletí některé státy východní Evropy, zejména Litva a Estonsko.
Co se dočtete dál
- Jaká bude minimální mzda v příštím roce?
- Jak jsou na tom Češi v porovnání s okolními státy?
- Jaký má vliv na zaměstnanost?
