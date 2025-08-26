Čeští vědci vymysleli „plastelínu ze skla“ a chystají se ji prodávat ve velkém. Nový materiál glassticine vznikl na Technické univerzitě v Liberci a z odpadního skla dokáže vytvořit produkty pro stavebnictví, interiéry i městskou zeleň. Firma Glassiteca, která na univerzitě vznikla loni jako vůbec první spin-off, staví svůj byznys také na tom, že od roku 2030 už nebude možné skleněný odpad ukládat na skládky.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou hlavní vlastnosti „plastelíny ze skla“.
- Jaké je využití glassticinu v praxi.
- S jakými dalšími firmami už spin-off liberecké univerzity spolupracuje.
