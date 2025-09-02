Vždy když vidíme násilí v politice, je třeba říci důrazně: Takhle ne. Platí to i pro poslední případ, kdy rozezlený muž, který podle vlastních slov už nemohl poslouchat řeči Andreje Babiše, praštil dotyčného na předvolebním mítinku berlí. Něco takového nelze ani na milisekundu tolerovat. Zároveň ale nemá smysl se tvářit, že se jedná o něco výjimečného, co by přišlo do české politiky až nyní. Ani že za úder berlí nějak zprostředkovaně mohou Babišovi političtí soupeři, jak tvrdí členové Babišovy strany.
Co se dočtete dál
- Jak reagovat na útok berlí na Andreje Babiše.
- Jaká je historie fyzických útoků na české politiky.
- Proč se politické soupeření někdy promění ve fyzické násilí.
