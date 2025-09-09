Firma Woltair, která se specializuje na tepelná čerpadla a fotovoltaiku, je v úpadku. Na návrh společnosti tak rozhodl Městský soud v Praze, který zároveň vyzval věřitele, aby své pohledávky přihlásili. Vyplývá to z insolvenčního rejstříku. Woltair inicioval insolvenci s návrhem na konkurz na konci července. Příčinou finančních potíží firmy je podle samotného podniku zejména pokles poptávky po zařízeních.
Woltair se s problémy potýká delší dobu. Jak upozornily v srpnu Hospodářské noviny (HN), od konce dubna pro podnik platilo tříměsíční ochranné moratorium před věřiteli. Vedení Woltairu se během té doby pokoušelo o restrukturalizaci, po vypršení moratoria však firma podle HN investorům oznámila, že své závazky nedokáže splnit.
V závěru července tak Woltair poslal k soudu vlastní návrh na insolvenční řízení s návrhem na prohlášení konkurzu. Městský soud nyní úpadek firmy potvrdil.
Na krach Woltairu v minulých týdnech reagovala Asociace výrobců tepelných čerpadel (AVTČ), která deklarovala zákazníkům firmy podporu pro další servis a reklamace zařízení. „Situaci v tuto chvíli vnímají jako nejvíce rizikovou pravděpodobně ty domácnosti, které vlastní tepelné čerpadlo značky Woltair. I v jejich případě již ale hledáme řešení ve spolupráci s členskými společnostmi AVTČ. Některé z nich se již přihlásily k možnosti servisovat i tepelná čerpadla, která nejsou jejich výroby,“ uvedla tehdy asociace.
