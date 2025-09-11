Umělá inteligence je – řečeno dnešním jazykem – trend i hype zároveň. Firmy se ji učí využívat hlavně v rutinních procesech, ale často od ní čekají víc, než může nabídnout. V rozhovoru pro HN to říká Jiří Hub, generální ředitel společnosti Asseco Solutions, která patří k největším dodavatelům podnikových informačních systémů v Česku a na Slovensku, specializuje se na ERP software a digitalizaci podnikových procesů. Každoročně navíc vydává report o stavu digitalizace. Z toho letošního vyplývá, že zájem o AI roste mezi českými firmami velice rychle.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč má být AI partner, ne náhrada lidí.
  • Kde firmy nasazují umělou inteligenci nejčastěji.
  • Co brzdí českou digitalizaci?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.