Umělá inteligence je – řečeno dnešním jazykem – trend i hype zároveň. Firmy se ji učí využívat hlavně v rutinních procesech, ale často od ní čekají víc, než může nabídnout. V rozhovoru pro HN to říká Jiří Hub, generální ředitel společnosti Asseco Solutions, která patří k největším dodavatelům podnikových informačních systémů v Česku a na Slovensku, specializuje se na ERP software a digitalizaci podnikových procesů. Každoročně navíc vydává report o stavu digitalizace. Z toho letošního vyplývá, že zájem o AI roste mezi českými firmami velice rychle.
Co se dočtete dál
- Proč má být AI partner, ne náhrada lidí.
- Kde firmy nasazují umělou inteligenci nejčastěji.
- Co brzdí českou digitalizaci?
