Sen, že Česko bude už za pár let hostit úvodní etapy jedné z největších sportovních akcí na světě, získává stále reálnější podobu. Start slavného cyklistického závodu Tour de France vyjednává sedmičlenná pracovní skupina v čele s předsedou Národní sportovní agentury (NSA) Ondřejem Šebkem. Po úvodním červencovém setkání se zástupci pořadatelské Amaury Sport Organisation (A.S.O.) dojde už brzy na další schůzku. „V tuto chvíli jsme domluveni na formátu již ryze pracovního představení konkrétního projektu naší kandidatury, které proběhne v druhé polovině října v Paříži,“ říká Šebek.
Rozjetá akce by se navíc nemusela zastavit ani po podzimních sněmovních volbách. Jejich favorit, opoziční hnutí ANO, podporu startu Tour v Česku nevylučuje, podmiňuje ji však tím, aby část nákladů zaplatil byznys. Několik velkých firem, které HN oslovily, už hlásí, že se do financování zapojí.
Co se dočtete dál
- Čím hnutí ANO podmiňuje podporu Tour de France.
- Které firmy chtějí start závodu v Česku podpořit.
- Jaké náklady jsou s organizací spojeny a kolik může Česko získat zpět.
- V čem je zapojení firem problematické a jaké benefity by jim ze sponzorství plynuly.
