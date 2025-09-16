Kromě organického růstu společností začleněných do skupiny CSG mají pozitivní vliv na hospodaření skupiny také cílené akvizice. Díky loni dokončené akvizici společností produkujících malokalibrovou munici sdružených do americké The Kinetic Group vzešla v prvním pololetí čtvrtina tržeb skupiny z divize Ammo+ zabývající se výrobou této munice.
The Kinetic Group se postupně integruje do skupiny CSG. Do této skupiny amerických producentů byla také pro dosažení vyšších synergií začleněna Fiocchi of America, dceřiná společnost italské Fiocchi Munizioni. V této tradiční italské firmě, která mimochodem v příštím roce oslaví 150 let od svého založení, získala skupina CSG v jarních měsících stoprocentní vlastnický podíl.
Vertikální integrace výroby
Významné akvizice letošního roku pocházejí zejména z divize Defence, respektive její muniční části, již zastřešuje slovenská MSM Group. V letošním roce byla úspěšně završena transakce vedoucí k získání výrobce nitrocelulózy, dnes společnosti MSM Walsrode v německém Dolním Sasku. Skupina CSG tohoto výrobce získala včetně přilehlého průmyslového parku.
MSM Walsrode se do budoucna stane výrobcem energetické celulózy, důležité komponenty pro výrobu munice. Tato akvizice je důkazem, že aktivita CSG na akvizičním trhu má jasný cíl – dosažení vertikální integrace muniční produkce. Poté co se firmám začleněným do skupiny podaří obsáhnout celý výrobní řetězec, nebude skupina závislá na externích dodavatelích.
Přesně v tomto duchu se nese také dohoda o společném podniku se státní řeckou společností HDS (Hellenic Defence Systems), která přinese navýšení kapacit ve výrobě středo‑ a velkorážové munice a dlouhodobé zajištění dodávek trinitrotoluenu.
Doplňme ještě nedávné získání 9,2procentního podílu v další německé chemičce Alzchem Group AG, veřejně obchodované společnosti kotované na burze cenných papírů ve Frankfurtu. Ta má ve výrobním portfoliu kromě chemikálií pro zemědělství, metalurgii, farmaceutický a automobilový průmysl také nitroguanidin, což je bezbarvá krystalická výbušná látka, které se v obranném průmyslu využívá jako složky pohonných směsí munice.
Klíčové finanční ukazatele CSG za první pololetí 2025
Tržby vzrostly na 2,8 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 25 procent.
Provozní zisk EBITDA dosáhl 777 milionů eur s marží 27,6 procenta, což je o 27 procent více než ve stejném období loňského roku.
Objednávková kniha (backlog) narostla na 14 miliard eur, meziročně o 69 procent.
Podle sektorů se na tržbách CSG nejvíce podílí segment obrana & aerospace se 72procentním podílem, následovaný Ammo+ s 25 procenty. Na ostatní součásti skupiny připadla tři procenta.
Dle geografického rozložení připadlo 68 procent tržeb na zákazníky ze zemí NATO, Ukrajina činila 28 procent a ostatní země čtyři procenta.
Úspěch v Americe
Velkého úspěchu se podařilo dosáhnout společnosti MSM North America. Firma, která vznikla teprve na začátku roku a jejíž tým vybudoval zkušený profesionál v obranném sektoru Jason Gaines, získala prestižní zakázku od americké armády.
MSM North America uzavřela v srpnu s Ministerstvem obrany USA kontrakt na vybudování takzvaného Dělostřeleckého komplexu budoucnosti (Future Artillery Complex), který bude postaven v areálu Armádní muniční továrny v Iowě.
Kontrakt se týká výstavby a uvedení do provozu komplexu, který se stane primárním dodavatelem munice ráže 155 milimetrů pro americkou armádu s potenciálem dodávek i pro americké spojence prostřednictvím programu Vojenských prodejů do zahraničí (Foreign Military Sales) a pro přímý komerční prodej.
Pozemní technika
Mezi hlavní úspěchy v segmentu výroby pozemní techniky patří představení prototypu nového kolového obrněného vozidla Pandur 8x8 EVO, jež bylo slavnostně představeno na letošním veletrhu IDET v Brně. Vozidlo je produktem společnosti Tatra Defence, ale podílejí se na něm další společnosti skupiny v čele s pardubickou Retií.
Tento zásadně modernizovaný obrněnec může nahradit ve výzbroji Armády České republiky svého předchůdce Pandur II 8x8. Skupina CSG, která drží licenci na výrobu Panduru od společnosti GDELS, ovšem hodlá využít exportního potenciálu nově vyvinutého stroje a uplatnit ho také na zahraničních trzích.
V této souvislosti nelze opomenout ani společnost Excalibur Army. Tato šternberská firma je hlavním tahounem hospodářských výsledků skupiny CSG a těsně před letošními Dny NATO dojde v jejím areálu k otevření zcela nové výrobní haly. Tato hala umožní zásadní navýšení výrobních kapacit společnosti a s tím spojené navýšení počtu zaměstnanců.
Excalibur Army modernizuje a vyrábí širokou škálu pozemní techniky od ženijních vozidel až po houfnice a aktuálně budou v jejích prostorech mimo jiné kompletovány houfnice Caesar na podvozcích Tatra pro Armádu České republiky.
Za připomenutí stojí též, že Excalibur Army je tuzemským lídrem pomoci bránící se Ukrajině, kam od vypuknutí konfliktu dodala více než 1000 kusů techniky a zastřešuje též v CSG pomoc v rámci České muniční iniciativy. Kromě toho Excalibur Army letos v létě otevřela své zastoupení přímo na Ukrajině a s tamním partnerem buduje podnik určený pro výrobu velkokalibrové munice přímo na jejím území.
Investiční apetit trvá
Jak ukazují hospodářské výsledky za první pololetí roku 2025, CSG je silnou a zdravou skupinou, která se zároveň dravě rozšiřuje. Finanční stabilitu skupiny podpořily emise dluhopisů. V Česku byly vydány korunové dluhopisy v objemu 10 miliard korun se splatností v roce 2030 a kuponem 5,75 procenta. Na zahraničních trzích CSG emitovala dluhopisy v objemu jedné miliardy amerických dolarů se splatností v roce 2031 a kuponem 6,5 procenta a jedné miliardy eur se splatností v roce 2031 a kuponem 5,25 procenta. Získané prostředky byly použity na refinancování a podporu dalšího růstu skupiny.
Naplněný katalog objednávek i investiční apetit finančně silné skupiny dávají CSG potenciál pro další úspěšný rozvoj a další posílení pozice na evropském i globálním trhu.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dny NATO.
