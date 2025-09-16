Pandur 8x8 EVO byl ve světové premiéře slavnostně představen na letošním veletrhu IDET v Brně, kde jej osobně pokřtila ministryně obrany ČR Jana Černochová. Široké veřejnosti se poprvé ukázal na statické ukázce v rámci populární akce Bahna ve Strašicích u Rokycan a následně na konci prázdnin na Tankovém dnu v Lešanech. Tam už, podobně jako na nadcházejících Dnech NATO, také v rámci dynamických ukázek.
Vývoji nového obrněnce se Tatra Defence ve spolupráci se společností General Dynamics European Land Systems (GDELS), od níž má licenci na vývoj a výrobu platformy Pandur 8x8, věnovala řadu měsíců a do novinky investovala několik set milionů korun. Pandur 8x8 EVO je evolucí Panduru II 8x8, který dosud v Armádě České republiky slouží a firmy skupiny CSG jej úspěšně dodaly i na několik zahraničních trhů, což jim umožňuje již zmíněná licenční smlouva s GDELS.
Zkušenosti z bojiště
„Viděli jsme, že platforma Pandur II 8x8 dosáhla svých limitů, zatímco dnešní bojiště, zejména se zkušenostmi z Ukrajiny, vyžaduje mnohem více,“ vysvětluje Tomáš Mohapl, generální ředitel společnosti Tatra Defence, hlavní motivaci, proč se firma do vývoje nové generace platformy Pandur 8x8 pustila.
Nový Pandur 8x8 EVO je sice evolucí, ale oproti svému předchůdci velmi výraznou. Přepracován byl podvozek i celková architektura, aby stroj pojal nejmodernější výzbroj i elektroniku a poskytl rovněž vyšší úroveň pasivní i aktivní ochrany, a zároveň zajistil modularitu pro široké spektrum misí.
„Nově konstruované dno korby výrazně zvyšuje odolnost proti minám, bezosádková věž zvyšuje bezpečnost, zároveň nezasahuje do interiéru pro osádku. Elektronické systémy a napojení do prostředí digitálního bojiště umožňují Panduru 8x8 EVO sdílení dat v rámci bojových jednotek a systémů C2, tedy velení a řízení,“ doplňuje Tomáš Mohapl.
Výhodou je, že firma mohla využívat synergií v rámci skupiny CSG. Na elektronických systémech již dlouhodobě spolupracuje s pardubickou společností Retia, vozidlový informační systém dodala další softwarová firma CS Soft.
Vertikální integrace výroby
V rámci skupiny CSG je patrné, že jejím hlavním cílem je dosáhnout ve výrobě maximální vertikální integrace a tím i soběstačnosti jak při výrobě, tak při následném servisu. Součástí toho je i spolupráce se zahraničními výrobci a lokalizace výroby například bezosádkové věže UT30MK2 od izraelské firmy Elbit Systems, která se bude vyrábět v Tatře Defence.
Do konceptu vertikální integrace zapadají i letní akvizice skupiny CSG, konkrétně získání majoritního podílu ve společnosti ZVI Vsetín a akvizice společnosti Gama ocel. ZVI Vsetín je jediným českým výrobcem 30milimetrové munice certifikované pro kanony Mk44 Bushmaster II, které jsou používány mnoha armádami světa, včetně českých ozbrojených sil zejména v případě obrněných vozidel Pandur 8x8. Tato munice bude také využívána pro nově pořizovaná pásová bojová vozidla pěchoty CV‑90 pro českou armádu. Hodonínská společnost Gama ocel je zase dodavatelem opracovaných pancéřovaných ocelových částí pro pozemní techniku.
Pasivní i aktivní ochrana na prvním místě
Nové kolové obrněné vozidlo pěchoty Pandur 8x8 EVO bylo vyvinuto s cílem maximálně chránit osádku, a to s využitím poznatků z moderního bojiště získaných především při konfliktu na Ukrajině. „Šli jsme za hranici pasivní ochrany a přidali aktivní ochranu a další protiopatření – od programovatelné munice pro hlavní kanon až po hard‑kill systém Iron Fist na věži,“ říká Tomáš Mohapl.
Hlavní výzbroj věže představuje kanon Mk.44S Bushmaster II ráže 30 milimetrů s elektrickou stabilizací, který patří k nejpokročilejším a nejúčinnějším zbraním ve své kategorii. V odděleném odpalovacím zařízení jsou pak umístěny dvě řízené protipancéřové střely Spike‑LR/LR2, které rovněž patří mezi světovou technologickou špičku.
Osádka má ve věži k dispozici pokročilé elektronické zaměřovací, detekční i komunikační systémy, které posouvají bojovou efektivitu na úroveň odpovídající digitálnímu bojišti příštích desetiletí. Velitel i střelec disponují například plně stabilizovanými optoelektronickými zaměřovači se schopností automatického sledování cílů i funkcí „hunter‑killer“, kdy velitel může identifikované cíle ihned předávat střelci ke zničení a sám vyhledávat nové cíle.
Věž je také osazena již zmiňovaným systémem aktivní ochrany Iron Fist s dvojicí otočných dvojnásobných odpalovacích zařízení obranné munice. K dispozici je i zařízení pro lokalizaci ozáření laserovým paprskem, které osádce indikuje směr, odkud je vozidlo ozářeno, i jakým druhem záření.
„Věž UT30MK2 s kanonem Mk.44S Bushmaster II, protitankovými řízenými střelami Spike LR/LR2, systémem Iron Fist, programovatelnou municí a digitální komunikační a datovou sítí na podvozku navrženém pro vyšší hmotnost a odolnost než Pandur II 8x8 – tato sestava je připravená na současné i budoucí hrozby,“ doplňuje Tomáš Mohapl.
Přínos pro ekonomiku i exportní potenciál
Nové Pandury hodlá CSG nabídnout Armádě České republiky, v jejíž výzbroji by mohly potenciálně nahradit své předchůdce, kolová obrněná vozidla Pandur II 8x8 v různých verzích. Jak ukázala studie poradenské společnosti EY, v případě realizace zakázky na dodání 60 obrněnců Pandur 8x8 EVO by každá koruna investovaná do projektu vygenerovala v české ekonomice 2,4 koruny.
Na to, že při současném trendu navyšování výdajů na obranu nejde jen o výdaje samé, ale i o efektivitu jejich využití, upozornil v jarní debatě Hospodářských novin ekonom Jiří Rusnok, bývalý premiér a guvernér České národní banky. „Musíme dbát na to, aby ty peníze byly využity co nejlépe. Jednak aby nám skutečně zajistily bezpečnost, jednak proto, aby pomáhaly naší ekonomice,“ upozornil Rusnok.
A téma při jiné příležitosti dále rozvedl: „Je třeba uplatnit jednoduchý princip: všechno, co jsme schopni vyrobit v této zemi, bychom měli kupovat doma. Pokud to splňuje technické požadavky, je to logické – multiplikační efekt, daně, pracovní místa. Většina zemí to tak dělá.“
CSG ovšem své produkty nevyvíjí pouze pro Armádu České republiky. Skupina je exportně orientovaná a také v případě obrněnce Pandur 8x8 EVO hodlá využít zejména jeho vývozního potenciálu, což vzhledem k významnému podílu výroby v Česku a její vysoké přidané hodnotě znamená zásadně vyšší ekonomický přínos než multiplikátor spočítaný společností EY pro potenciální domácí zakázku.
„Český obranný průmysl pro svůj rozvoj musí zejména exportovat. V obranných technologiích musíme držet krok s giganty, jako jsou Čína nebo USA, musíme být konkurenceschopní,“ upozorňuje Jiří Staněk, ředitel pro strategii a rozvoj Czechoslovak Group.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dny NATO.
