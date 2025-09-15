Není tajemstvím, že kubánská komunistická vláda vydělává na utrpení obyvatel ostrova. Některé metody, jak to dělá, velmi podrobně odhaluje v pondělí zveřejněná zpráva nevládní organizace Prisoners Defenders, sídlící ve Španělsku. Za pomoci svědectví desítek bývalých vězňů dala dohromady první ucelený report o nucené práci v kubánských věznicích, která pomáhá diktatuře zajišťovat příjmy ze zahraničí.
„Abychom mohli vyrábět uhlí, spíme v poli, bez postelí, bez střechy,“ cituje zpráva, kterou mají HN k dispozici, jednoho z vězňů. „Musíme si sami postavit provizorní chatrče a spát smíme pouze na balících slámy. Matrace nejsou povoleny. Pít můžeme pouze špinavou vodu z napajedla, ze kterého pijí krávy na nedaleké farmě.“
Co se dočtete dál
- Jaké jsou podmínky pro kubánské vězně, kteří nuceně pracují.
- Kudy do Evropy míří zboží z kubánských věznic.
- Jak vypadá výroba doutníků ve věznicích.
