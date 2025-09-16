Historická budova Živnostenské banky, která stojí v centru Prahy od konce 19. století, se stala symbolem ohlášené invaze čínského kapitálu do Česka. Společnost CEFC si z novorenesančního paláce udělala centrálu svých evropských aktivit, které měly do republiky přinést až 230 miliard korun. Ve skutečnosti se nestal ani zlomek z tehdejších slibů prezidenta Miloše Zemana a čínský státní fond Citic Europe, který investice CEFC převzal, byl dlouho bezradný, co s budovou Živnobanky udělat.
