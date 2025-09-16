Německá společnost Thyssenkrupp dostala od indické společnosti Jindal Steel International nezávaznou nabídku na převzetí své ocelářské divize Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE). Bez dalších podrobností o tom v úterý informovala agentura Reuters. Loni v TKSE získala 20procentní podíl investiční skupina EP Corporate Group (EPCG) českého miliardáře Daniela Křetínského a plánem bylo, že v budoucnu koupí dalších 30 procent. Cílem je vytvořit společný ocelářský podnik, ve kterém bude mít každá ze stran poloviční podíl.
Thyssenkrupp uvedla, že nabídku na TKSE pečlivě prozkoumá, zejména s ohledem na ekonomickou udržitelnost, pokračování tzv. zelené transformace a zaměstnanost v ocelárnách.
Vlivná odborová organizace IG Metall kritizovala záměr vytvořit společný podnik s Křetínským. Podle ní Křetínský neposkytl informace o svých strategických plánech jako spoluvlastník.
Místopředseda dozorčí rady Thyssenkrupp a vysoký představitel odborové organizace IG Metall Jürgen Kerner uvedl, že zpráva o nabídce společnosti Jindal Steel je dobrá zpráva. „Nyní je důležité rychle zahájit věcné diskuse, aby se co nejdříve vyjasnily nejdůležitější otevřené otázky,“ řekl.
