Sdružení společností SPV NH Ostrava a SPV NH Koksovna někdejšího ministra vnitra Martina Peciny může převzít zkrachovalou huť Liberty Ostrava. Prvostupňovým rozhodnutím to schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ČTK to potvrdil mediální zástupce insolvenčního správce Liberty Šimona Petáka Michal Štefl.
Rozhodnutí ještě není pravomocné. „Aktuálně ještě běží lhůta pro případné podání rozkladu proti rozhodnutí úřadu,“ řekl Štefl.
Prodej huti Pecinovým firmám navrhl insolvenční správce. Návrh už schválil věřitelský výbor, zajištění věřitelé huti i insolvenční soud. Pecinovy společnosti za celý závod nabídly 3,01 miliardy korun.
„Jsme rádi, že díky rozhodnutím insolvenčního soudu a antimonopolního úřadu mohl být průběh transakce bez komplikací. Naším cílem je co nejdříve převzít provoz společnosti a zajistit její další rozvoj,“ uvedl generální ředitel SPV NH Ostrava a SPV NH Koksovna Radek Strouhal.
Štefl uvedl, že sdružení firem SPV NH Ostrava a SPV NH Koksovna nabídlo částku, která je podle znaleckého posudku i dvou ekonomických analýz renomovaných poradenských společností výhodnější pro majetkovou podstatu, a tedy i vyšší uspokojení věřitelů. „Přes veškeré překážky a nepříznivou situaci na trhu s ocelí se insolvenčnímu správci Šimonu Petákovi podařilo obnovit výrobu i udržet společnost více než rok v provozu, a to díky zkušenému týmu, který udělal skutečně maximum. Současně dokázal zachovat více než 2000 pracovních míst a uskutečnit prodej hlavního závodu jako funkčního celku, což je pozitivní jak pro majetkovou podstatu, tak pro další budoucnost podniku,“ uvedl Štefl.
Liberty vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Od roku 2019 patřila firmě Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sandžíva Gupty. Dostala se ale do dluhů a skončila v konkurzu.
V současné době v Liberty Ostrava fungují tři závody, jejichž provoz tollingově financují jiné firmy. Při takovém financování tollingová společnost pořizuje materiál, poskytuje ho výrobci a za zpracování mu dává odměnu. Prvovýrobu, tedy výrobu oceli, Liberty Ostrava ukončila, když předloni odstavila vysokou pec a loni koksovnu. Proto musí polotovary dovážet. Huť má nyní okolo 2300 zaměstnanců, před dvěma lety jich bylo 6000.
Výroba v huti bude podle Strouhala pokračovat formou tollingu, a to nadále prostřednictvím zkušených týmů jak ze strany společnosti Vítkovice Machinery Trade, tak polské firmy Donquixote. Obě spolupracovaly už s týmem insolvenčního správce.
„To, že má společnost perspektivu, dokládá i rostoucí poptávka po ocelových výrobcích s přidanou hodnotou – například ze závodu rourovny, kde aktuálně probíhá nábor a doplňujeme stavy zaměstnanců. V první řadě je nutné podnik ozdravit a nastavit efektivní provozní procesy. Věříme, že díky rozsáhlým zkušenostem Vítkovice Machinery Trade s tollingem je reálná šance na úspěšnou stabilizaci a dlouhodobou prosperitu,“ uvedl Strouhal.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist