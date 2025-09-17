Když Etiopie, druhá nejlidnatější africká země, začala v roce 2011 na Modrém Nilu stavět největší přehradu na kontinentu, vyvolalo to velké znepokojení především v Egyptě. Dokončení tohoto megadíla nazvaného „Velká přehrada etiopského znovuzrození“ (GERD) a jeho slavnostní uvedení do provozu 9. září způsobilo, že napětí v regionu, těžce poznamenaném nedávnými krvavými válkami, nebezpečně zhoustlo.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se změní energetická bilance Etiopie a kolik elektřiny plánuje vyvážet.
  • Jaké bezpečnostní a vojenské scénáře mohou vyplynout z dokončení přehrady.
  • Jak byla výstavba přehrady financována a jakou roli sehrála etiopská diaspora a crowdfunding.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.