Každý Němec jde za rok v průměru víc než desetkrát k doktorovi. V součtu to v zemi znamená skoro jednu miliardu návštěv u lékaře ročně. „To je evropský rekord, na který nemůžeme být pyšní,“ řekl k tomu kancléř Friedrich Merz. A slibuje nejen reformu zdravotnictví, ale i dalších součástí sociálního státu. Němci si ho podle něj už ve stávající podobě nemohou dovolit. Jedním z důvodů je i nutnost přesměrovat víc peněz na obranu tváří v tvář agresivnímu Rusku, tvrdí Merz.
Němci nutně nejsou simulanti nebo „bolestínci“, kteří běží k lékaři s každou banalitou. Problém je v systému, který umožňuje – na rozdíl třeba od Česka – vyhledat rovnou specializovanou ordinaci. Často ale dochází k tomu, že občané se napoprvé „netrefí“ a jdou se svým problémem ke špatnému lékaři. Napříště už by měli vždy jít nejprve ke svému praktikovi, který by pak sám rozhodl o případné další specializované péči.
Co se dočtete dál
- Jak se chce vládní koalice na reformách domluvit.
- Co na to říkají experti.
- Jak je na tom Merz s podporou Němců.
