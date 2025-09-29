Čeští volejbalisté skvělé tažení světovým šampionátem na Filipínách medailí neozdobili. V souboji o bronz podlehli favorizovanému Polsku 1:3. I čtvrtá příčka je největším úspěchem českého volejbalu od roku 1970, kdy stejnou pozici obsadil tehdy ještě československý výběr. Poláci získali medaili již na čtvrtém mistrovství světa v řadě. Zlato obhájili Italové, ve finále porazili Bulharsko 3:1, které bylo přemožitelem české reprezentace v sobotním semifinále.
Takovou jízdu, jakou čeští volejbalisté předvedli na mistrovství světa na Filipínách, nepředpokládal prakticky nikdo. „Je to určitě historický výsledek. Sice to není medaile, ale i tak v novodobých volejbalových dějinách nejlepší výsledek. Myslím si, že to nikdo nečekal, ani volejbalová veřejnost, ani širší. O to větší cenu ten výsledek má,“ zhodnotil šampionát například bývalý reprezentační kouč Michal Nekola, který během šampionátu v Manile působil jako televizní expert.
