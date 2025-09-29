Palestinské teroristické hnutí Hamás tvrdí, že ztratilo kontakt se dvěma izraelskými rukojmími ve městě Gaza, a to kvůli pozemní operaci izraelské armády. Americký prezident Donald Trump zase bez podrobností napsal, že je šance na Blízkém východě dokázat něco velkého. Před pár dny uvedl, že dohoda o ukončení války v Gaze je blízko.
„Brigády Kásam oznamují, že ztratily kontakt se dvěma vězni (…) v důsledku brutálních vojenských operací a násilných útoků ve čtvrtích Sabra a Tel Hava, které se odehrály v posledních 48 hodinách,“ stojí v prohlášení teroristického hnutí.
Palestinské ozbrojené skupiny drží v Pásmu Gazy ještě 48 rukojmích, z nichž už jen asi 20 je naživu. Ozbrojenci pod vedením Hamásu při teroristickém útoku ze 7. října 2023, jímž válka začala, unesli z Izraele 251 lidí a dalších 1200 na místě pozabíjeli. Většinu rukojmích propustili výměnou za několik tisíc Palestinců z izraelských věznic při dvou příměřích v listopadu 2023 a na začátku letošního roku.
Následná izraelská ofenziva v Pásmu Gazy už zabila přes 66 tisíc lidí a dalších 167 tisíc bylo zraněno, uvedly dnes palestinské zdravotní úřady ovládané Hamásem. Agentury OSN, podle nichž je situace civilistů v pásmu kritická, tyto odhady považují za spolehlivé. Útok na město Gaza zahájený tento měsíc podle izraelské armády vyhnal z domovů na jih palestinského území zhruba 640 tisíc Palestinců. OSN ale podle BBC uvádí, že z města odešlo na jih jen něco přes 320 tisíc lidí.
Dnes se má v Bílém domě sejít Trump s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Americký prezident včera na sociální síti Truth Social uvedl, že vidí opravdovou šanci na něco velkého na Blízkém východě. „Všichni jsou poprvé v dějinách připraveni na něco výjimečného. Dokážeme to,“ poznamenal.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist