1. Největší Hyundai v nabídce
Ioniq 9 je doposud největším elektromobilem korejské značky na trhu. Rodiny tak osloví možností odvézt děti i s jejich kamarády a k tomu slušnou porci zavazadel. Interiér je navržen jako „mobilní obývák“, má plochou podlahu, šest nebo sedm sedadel, která je možné individuálně nastavovat, sklápět nebo ve druhé řadě dokonce otáčet. Objem zavazadlového prostoru se pohybuje od 338 litrů za třetí řadou sedadel přes 908 litrů za druhou řadou sedadel až po 2419 l při jejich sklopení.
2. Design a styl retromoderních pixelových světel
Kabina i exteriér modelu by se daly jednoduše popsat jako „estetický minimalismus“. Příď je pro elektromobily typicky bez masivní masky, ale zaujme výrazným pixelovým světelným podpisem. Ioniq 9 si zkrátka s jiným autem nespletete.
3. Sdílí technickou základnu s Kiou, ale je delší
Technicky je Ioniq 9 sesterským modelem Kie EV9, když oba vozy stojí na stejném základu platformy E‑GMP a sdílejí výkonové varianty, baterii i technologii 800V nabíjení. Ioniq 9 má mírně delší rozvor – konkrétně 3130 mm, tedy o 30 víc než Kia EV9, a na délku ji přesahuje o 50 mm. Představuje také osobitý interiér.
4. Dojezd až 620 km
Všechny varianty Ioniqu 9 dostaly baterii s kapacitou 110,3 kWh, podporující 800voltovou architekturu, což umožňuje ultrarychlé nabíjení. Na ultravýkonné stanici se z 10 na 80 procent dobije za 24 minut. Dojezd dosahuje až 620 km.
5. Rodinný komfort i sprint
Ioniq 9 je dostupný ve třech variantách pohonu. Základní Long Range s pohonem zadních kol a s výkonem 160 kW doplňuje čtyřkolka Long Range AWD (226 kW) a vrcholem je Performance AWD s výkonem 314 kW. Zrychlení 0–100 km/h zvládají v rozmezí od cca 9,4 s (RWD) přes 6,7 s (AWD) až po nejlepších 5,2 s (AWD Performance). Díky tomu může mít dvě tváře, je schopný fungovat jako pohodlný rodinný přepravník, ale překvapí i dynamikou na dálnici.
6. Sedadla s masáží a možností otočení
Interiér chce sloužit jako obývák. První i druhá řada mohou mít relaxační křesla s masážními funkcemi, sklápěcími opěrkami nohou a spolujezdcovo sedadlo lze plně sklopit. Sedadla ve druhé řadě je možné dokonce otočit proti směru jízdy a tak nabídnou posádce posezení tváří v tvář, třeba při nabíjení nebo zastávce.
7. Posuvná středová konzola
Středový panel mezi sedadly lze posouvat až o 190 mm dopředu či dozadu, má opěrky pro přední i zadní řadu a nabízí další úložný prostor. Jde ho využívat i jako stoleček, což se hodí při práci nebo stolování v autě s celou rodinou.
8. Technologická špička
Digitálními prvky se Ioniq 9 řadí mezi nejmodernější auta ve své třídě. Uvnitř má dvě propojené 12,3palcové obrazovky – jednu jako palubní přístrojový štít, druhou pro infotainment. Systém podporuje aktualizace na dálku, sdílení klíče až pro 15 uživatelů, před spolujezdcem nechybí schránka s UV sterilizací na osobní věci – třeba mobil, klíče či peněženku.
9. Elektromobil jako přenosná powerbanka
Funkce Vehicle‑to‑Load (V2L) umožňuje napájení externích spotřebičů přímo z baterie vozu, takže se může hodit třeba během kempování, venkovní aktivity nebo nouzové situace. Stačí připojit zařízení a Ioniq 9 slouží jako mobilní nabíječka. Tuto funkci zdaleka nemá každý elektromobil na trhu.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.
