V roce 2023 bylo na trhu 4600 veřejných dobíjecích bodů, letos jich je už 5600 a další rostou. Očekává se, že ke konci roku výrazně překročí počet veřejných dobíjecích bodů 6000. „Elektromobilita je prostě na vzestupu a my v tom spatřujeme obrovský ekonomický potenciál,“ říká Pavel Doležel, ředitel Chargee.
Jaké služby svým zákazníkům nabízíte a co vás odlišuje od konkurence?
Naše společnost vznikla s jasnou vizí: poskytovat kompletní spektrum služeb v oblasti elektromobility. Od poradenství a instalace dobíjecí infrastruktury přes provoz a servis až po komplexní řešení elektromobility pro firemní flotily, ale i domácnosti. A rádi bychom připravovali naši nabídku co nejvíce podle potřeb zákazníků. V tom je přidaná hodnota Chargee – dokážeme připravit řešení na míru.
V řeči čísel bychom chtěli obrat firmy do roku 2030 v podstatě zpětinásobit. I struktura příjmů se v čase změní. Zatímco nyní tvoří většinu příjmu projektování a výstavba dobíjecí infrastruktury, tak právě v roce 2030 by již velkou část měly tvořit příjmy plynoucí z veřejného dobíjení.
Jak chcete tyto ambiciózní cíle naplňovat?
Za poslední dva roky jsme dokázali vybudovat silný tým odborníků a získat důvěru desítek klientů. A to jak v oblasti instalace stanic, kde se nám podařilo získat několik větších zakázek, tak samozřejmě i v oblasti řízení stanic pomocí systému pro jejich správu a provoz. Jde o náš vlastní produkt, vyvíjený interně – a musím říct, že jsem na něj náležitě pyšný.
Pavel Doležel
Svou profesní kariéru zasvětil automobilovému průmyslu. Prošel si několika známými finančními společnostmi, jako například GE Money (dnes Moneta), ČSOB Leasing nebo třeba ALD (dnes Ayvens).
V současnosti pracuje v Chargee eMobility, kde se z pozice ředitele zasazuje o expanzi této progresivní společnosti na rostoucím trhu elektromobility, zejména v oblasti výstavby dobíjecí infrastruktury, jejího efektivního řízení a také poradenství.
Podílíme se i na projektech, které pomáhají městům rozvíjet dobíjecí infrastrukturu, a zároveň pracujeme na řešeních pro firmy v oblasti veřejného dobíjení pro stále rostoucí počty elektrovozidel ve flotilách.
V neposlední řadě je naší velkou výhodou zázemí v podobě našich vlastníků. Jsme hrdí na to, že patříme do vlastnické struktury skupiny CPI a skupiny SUDOP. To jsou velmi významní hráči na trhu ve svém oboru a oba jasně deklarovali ambice podílet se na rozvoji dobíjecí infrastruktury nejen v Česku. Tyto společnosti nám dávají nezbytné finanční zázemí a umožňují nám konkurovat i těm největším hráčům.
Vidíte nějaké překážky rozvoje infrastruktury?
Trh veřejného dobíjení by měl být více řízený. Dominantní hráči, kteří disponují obrovským kapitálem, vlastní distribuční sítí a zavedeným jménem, často určují pravidla na trhu. Jejich přítomnost je pro nás jak výzvou, tak motivací. Chceme se odlišit zmíněným individuálním přístupem – přípravou věcí na míru a dle požadavků klientů.
Věřím, že se situace změní. Zejména v oblasti cenotvorby u veřejného dobíjení zatím Chargee tahá za kratší konec. Cenová politika, marketingová síla nebo přístup k odběrným místům elektrické energie nám často ztěžují pozici. Nicméně příklady ze západní Evropy nás utvrzují v tom, že zdravá míra regulace státu v podobě určení pravidel pro přístup „menších hráčů“ na trh veřejného dobíjení je žádoucí a musí k ní dojít.
Jaké máte plány do budoucna?
Konkurence i výzvy na trhu jsou pro nás motivací. Soustředíme se na hledání nových cest a inovací, které firmám i městům usnadní rozvoj elektromobility. Díky tomu může Chargee dlouhodobě růst a přinášet hodnotu svým partnerům.
