Síť veřejných dobíjecích stanic ČEZ futurego představuje spolehlivé řešení pro doplnění energie do elektromobilů po celém Česku. ČEZ buduje veřejnou infrastrukturu tempem téměř 200 stanic ročně – ještě letos síť překročí hranici 1000 stojanů.
V tuto chvíli je řidičům v síti veřejných dobíjecích stanic ČEZ po celé republice k dispozici zhruba 940 stojanů. Za posledních 12 měsíců se síť rozrostla téměř o 170 nových stojanů. Jedna dobíjecí stanice disponuje v průměru dvěma dobíjecími konektory, takže síť poskytuje téměř 1900 dobíjecích bodů. V síti tedy může v jednu chvíli nabíjet celkem zhruba 1900 elektromobilů.
Řidiči dobíjejí u stanic ČEZ futurego v průměru nejrychleji v Česku – díky nejvyššímu výkonu sítě, která do konce roku dosáhne 100 MW. V roce 2024 přibylo v síti ČEZ více než 70 ultrarychlých stojanů o výkonech přes 150 kW, letos těchto stanic vznikne více než 80. Ultrarychlých stojanů o výkonech přes 150 kW je dnes více než 160, přes 650 stojanů sítě nabízí dobíjení výkonem 50 kW. Více než 85 procent sítě tedy tvoří stojany s dobíjecím výkonem nad 50 kW.
Prioritou výstavby jsou tedy v současnosti ultrarychlé stojany, jejichž podíl na celkovém výkonu sítě brzy dosáhne 50 procent. Ultrarychlé dobíjení u stanic ČEZ futurego je dostupné za nejnižší ceny v Česku – 1 kWh energie na ultrafast stanici stojí již od 11 Kč. Dobíjecích hubů s větším počtem ultrarychlých stanic chce firma do konce roku po celé republice nabízet přes 40. Celkový objem dobíjení v síti za první pololetí činil šest milionů kilowatthodin, za celý letošní rok přesáhne 13 milionů.
ČEZ také pokračuje v rozšiřování roamingových dohod s dalšími provozovateli stanic, které umožňují zákazníkům dobíjet jednou aplikací nebo kartou napříč kontinentem. Dobíjení u stanic ČEZ futurego a partnerů je dostupné již v devíti evropských zemích – od Beneluxu až po Jadran. Řidiči tak mohou využívat více než 100 tisíc dobíjecích bodů.
V oblasti elektromobility nabízí firma široké portfolio služeb, které pokrývá potřeby jednotlivců, firem i veřejného sektoru. Komplexní řešení elektromobility od ČEZ zahrnuje například provoz firemní flotily, elektrifikaci veřejné dopravy v Česku nebo uvedení chytrého dobíjecího kabelu futurego.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.
