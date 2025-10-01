Orlen plánuje do roku 2030 vybudovat stovky rychlodobíjecích bodů, rozšiřuje samoobslužné stanice a přináší inovativní platební metody včetně mobilních aplikací integrovaných do palubních systémů vozidel. Naopak v oblasti vodíku je vývoj pomalejší, než firma očekávala. „Všechny projekty na rozšiřování vodíkových stanic jsme zastavili a soustředíme se na rozvoj vysokorychlostní bateriové elektromobility,“ říká Rostislav Moravec, ředitel maloobchodní sítě Orlen v Česku.
Orlen se připravuje na nízkoemisní a bezemisní budoucnost. Jaké strategické priority jste si jako ředitel sítě čerpacích stanic stanovil?
Se 444 čerpacími stanicemi jsme největší řetězec nabízející pohonné hmoty v Česku. Lídrem jsme i v objemu prodaných pohonných hmot. Naším cílem je nadále posilovat pozici značky Orlen na trhu tradičních pohonných hmot a současně se připravit na nízkoemisní a bezemisní budoucnost, která se na českém trhu postupně prosazuje. Chceme, aby naše stanice byly dostupné pro všechny – od řidičů spalovacích motorů po majitele elektromobilů. Jasnou prioritou je pro nás elektromobilita.
Dále zavádíme nízkoemisní palivo HVO100 Diesel, vhodné pro dieselové motory. Zaměřujeme se ale také na efektivitu, nepalivový prodej a budování zákaznické zkušenosti. Moderní čerpací stanice už jsou nejen místem pro tankování, ale stávají se centry služeb, místem pro občerstvení, nákupy léků a dárků, odpočinek i digitální interakci.
Jaké konkrétní kroky podnikáte v oblasti elektromobility?
Elektromobilitě se věnujeme dlouhodobě. Už dnes máme 294 dobíjecích bodů na 102 čerpacích stanicích, což nás řadí mezi lídry trhu. Tuto síť ale musíme přebudovat. Výkon nabíjecích stojanů jde totiž velmi rychle dopředu, a tak nás dnes trápí spíše nízký výkon stojanů instalovaných teprve před pár lety než fakt, že by řidičům kapacitně nestačil počet nabíjecích míst na našich stanicích. Proto se nyní soustředíme na budování vlastní vysokorychlostní dobíjecí infrastruktury – do roku 2030 plánujeme zprovoznit přes 600 rychlodobíjecích bodů.
Rostislav Moravec
Má více než 25 let zkušeností v maloobchodu a řízení prodejních sítí. Ve společnosti Ahold strávil 17 let na různých vedoucích pozicích, následně působil ve společnostech OMV ČR, Metro/Makro a Sportisimo.
Od listopadu 2024 vede maloobchodní síť Orlen v Česku. Zaměřuje se na strategickou transformaci sítě, rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu a alternativní paliva a posilování nepalivového segmentu.
A co vodík? Zůstává ve vašich plánech?
Vodíková mobilita zatím nenaplnila očekávání. Postavili jsme dvě vodíkové stanice, ale provoz na nich nenaplňuje původní očekávání. Vývoj je zkrátka výrazně pomalejší, než se předpokládalo. Proto jsme naši strategii upravili. Všechny projekty na rozšiřování vodíkových stanic jsme zastavili a soustředíme se na rozvoj vysokorychlostní bateriové elektromobility. Pokud se v budoucnu výrazně zvýší poptávka, jsme připraveni nabídnout vodíkové řešení formou „on demand“.
Jak se Orlen staví k rozšiřování nabídky nízkoemisních paliv, jako je HVO100, a jaká je aktuální poptávka ze strany zákazníků?
Nízkoemisní palivo HVO100, které je vhodné pro osobní i nákladní automobily včetně autobusů, jsme v minulém roce začali nabízet v Rokycanech. Zájem o něj mají hlavně firmy, které řeší plnění environmentálních závazků v rámci svých ESG strategií, ale objevují se už i první zákazníci z řad majitelů osobních aut. Během letošního podzimu rozšiřujeme nabídku tohoto paliva také do Prahy a dalších regionů. Na přelomu roku jej chceme nabízet na zhruba deseti čerpacích stanicích. Do budoucna jsme připraveni v jeho rozšiřování pokračovat, ale s ohledem na reálnou poptávku.
Jak se mění role čerpacích stanic Orlen v reakci na rostoucí poptávku po nepalivových službách a alternativních formách energie?
Pro nás je důležitý každý zákazník. Proto chceme nabízet na našich čerpacích stanicích široké portfolio paliv a služeb. Význam nepalivového prodeje výrazně roste. Čerpací stanice proto měníme v multifunkční centra. Nabízíme občerstvení, relaxační zóny, wi‑fi, servisní stojany pro kola i dobíjecí místa pro elektrokola, výdejní boxy a podobně. Mladší generace zákazníků k nám často jezdí právě kvůli komfortu a nabídce občerstvení. To můžeme ukázat na příkladu letních nealkoholických míchaných drinků, které zaznamenaly velký úspěch. A proto připravujeme i další sezonní alternativy pro nadcházející roční období.
Jak právě s mladou generací komunikujete?
Komunikujeme s ní tak, jak je mladá generace zvyklá – přes mobilní telefon a sociální sítě. Máme mobilní aplikaci, přes kterou zaplatíte za odebrané služby, sbíráte benefity, a dokonce přispíváte na dobrou věc. Čerpací stanice si mladí lidé spojují se zážitky, které sdílejí se svými přáteli na sociálních sítích. Proto je důležité vedle kvality produktů a služeb být i trendy. Používáme samoobslužné terminály a platit lze i přes mobilní aplikaci přímo z palubního displeje auta. Nejen tato generace se může těšit na další novinky, které v oblasti rozvoje plánujeme.
Jak se rozvíjí vaše síť právě samoobslužných čerpacích stanic?
Samoobslužné čerpací stanice jsou důležitou součástí naší strategie. Selektivně je rozvíjíme v lokalitách s vysokou konkurencí, u nákupních center nebo tam, kde je výrazná poptávka po digitálních službách. I když nejsme nízkonákladová firma, dokážeme na těchto stanicích nabídnout nižší ceny paliv bez kompromisů v kvalitě. Samoobslužný model navíc skvěle doplňuje naši vizi moderní infrastruktury pro elektromobily – umožňuje nepřetržité dobíjení i tankování bez nutnosti fyzické obsluhy. Tento koncept si zákazníci oblíbili pro jeho rychlost, digitální komfort a nezávislost, což nás vede k jeho dalšímu rozvoji. To vše nás motivuje k rozšiřování tohoto typu čerpacích stanic.
Rozšiřování sítě nemusí znamenat jen výstavbu nových stanic. Jaký význam má pro Orlen franšízový model spolupráce se soukromými provozovateli?
Franšízing vnímáme jako důležitou formu spolupráce s našimi partnery. V současnosti spolupracujeme s několika desítkami franšízantů a jejich počet stále roste. Soukromým provozovatelům nabízíme možnost spojit se se silnou a důvěryhodnou značkou, která jim poskytuje technologickou, produktovou i marketingovou podporu. Díky našim zkušenostem a zázemí mohou franšízanti nabídnout svým zákazníkům kvalitní služby, které odpovídají standardům Orlenu – včetně rozvoje elektromobility a moderních platebních metod.
