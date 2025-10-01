MG se kdysi proslavilo malými, lehkými sporťáky, které i s relativně nízkým výkonem dokázaly přinést spoustu zábavy za volantem. V posledních letech, kdy je značka v čínských rukou, ale sází převážně na SUV s atraktivní cenou, která i v Česku přinesla velký prodejní úspěch.
A vlastně tak umožnila MG vrátit svá loga i na sportovní dvoumístný roadster Cyberster.
Pryč jsou však časy, kdy takové auto vážilo méně než tunu, měřilo asi čtyři metry a pod kapotou mělo benzinové motory nevelkého výkonu. Cyberster, jak se nejnovější sportovní počin MG jmenuje, totiž váží dvě tuny a na délku má 4,5 metru. Navíc je to elektromobil, takže hbitý rozjezd doprovází leda futuristické bzučení.
Spíše než sportovní roadster by se asi k autu hodilo označení grand tourer. Jde zkrátka o auto, které sice umí nabídnout i opravdu svižné svezení, mnohem lépe mu ale je, když v tichu a pohodě jen tak nonšalantně projíždí krajinou. Ideálně se střechou za sedadly.
Jízdní vlastnosti totiž mírně zaostávají za sportovním vzezřením, nízkou stavbou karoserie a hlavně elektricky ovládanými křídlovými dveřmi. Kdo by snad auto nikdy neviděl, musí i díky červené barvě testovaného exempláře nabýt dojmu, že je to nějaký nový model Ferrari, možná Porsche. Pohledů, které Cyberster přitahuje, je opravdu hodně.
Zpátky však k tomu, jak jezdí. V testované verzi GT jde o čtyřkolku, na každé nápravě je jeden elektromotor. Celkově má auto k dispozici 375 kW a z 0 na 100 km/h umí vystřelit za 3,2 sekundy. Na padesátku mu stačí ani ne polovina času. Schopnost okamžitého i pružného zrychlení je u roadsteru, podobně jako u dalších elektroaut, skutečně působivá.
Pokud auto ponecháte v komfortním režimu, působí celek při jízdě trochu těžkopádně, reakce na plyn nejsou tak briskní a i řízení je více tuhé, než by mělo. Pokud ale přepnete auto do sportovního jízdního režimu, ubere vám sice pár kilometrů dojezdu, ale najednou je Cyberster živější, ostřejší a do zatáček se vrhá s větší chutí.
MG Cyberster GT
Délka – 4535 mm
Šířka – 1913 mm
Výška – 1329 mm
Rozvor – 2690 mm
Kufr (natažená/stažená střecha) – 249/200 l
Provozní hmotnost – 2060 kg
Výkon – 375 kW
Točivý moment – 725 Nm
Využitelná kapacita baterie – 74,4 kWh
Dojezd dle WLTP – 443 km
Spotřeba energie – 19,1 kWh / 100 km
Maximální rychlost – 200 km/h
Zrychlení 0–100 km/h – 3,2 s
Základní cena vozu – 1 759 000 Kč
Sportování, nebo komfort?
Jenže ani sportovní režim úplně nezakryje (byť výrazně zlepší) řízení bez výraznější zpětné vazby, které hlavně kolem středové polohy působí hodně strnule. Na podvozek je pak možné nahlížet vlastně dvěma způsoby: pokud od něj budete vyžadovat nekompromisní sportovní radovánky, jeho naladění spíše zklame, do některých konkurentů věhlasnějších značek má daleko. Znát je i vyšší hmotnost daná baterkou.
Pokud však budete chtít auto, i když je to roadster s plátěnou střechou, používat každý den, může být Cyberster velmi zajímavá volba. Umně totiž filtruje většinu nerovností, i když samozřejmě komfort limuzín nebo SUV nepřinese. Ale ani na nekvalitní silnici nižší třídy z vás nevytřese duši a limitem tak bude spíše váš strach z toho, aby auto kvůli nízké světlé výšce na nějakém hrbolu neškrtlo podvozkem o silnici.
Schopností pohybovat se v komfortu i na méně kvalitních cestách Cyberster překvapil, podobné je to pak s akustickým komfortem v kabině při stažené a především natažené střeše. Chvílemi máte pocit, že nejedete v roadsteru se skládací, ale v kupé s pevnou střechou. Také výhled všemi směry je nadprůměrný, platí to i o okénku, které je vzadu v plátěné střeše. Při parkování pomáhá 360stupňová kamera.
MG Cyberster GT
Že bude Cyberster sice působivě rychlý, ale úsporností za těmi nejlepšími elektromobily zaostane, napovídají už oficiální čísla. Testovaná čtyřkolka má spotřebu 19,1 kWh / 100 km a dojezd 443 kilometrů, který umožňuje baterka s využitelnou kapacitou 74,4 kWh.
Potěší, že realita se od papírových hodnot až tolik neodlišuje. S autem jsme za týden najeli bezmála 600 kilometrů a spotřeba se dostala na hodnotu 19,6 kWh / 100 km. Čistě dle této hodnoty bychom tak byli schopni s autem ujet na jedno nabití asi 380 kilometrů.
Na dálnici počítejte se spotřebou energie přes 22 kWh / 100 km, naopak okresky a město ji dokážou poměrně solidně srazit. Po Praze není problém pohybovat se kolem 16 kWh. Na druhou stranu jde o hodnoty v létě, a protože Cyberster nemá tepelné čerpadlo, v zimě budou čísla nejspíše o dost vyšší.
Hlavně do města se hodí možnost ovládat auto jedním pedálem. Rekuperaci je možné pádlem pod volantem nastavit v několika stupních a ten nejnižší se blíží možnosti plachtění.
Maximální nabíjecí výkon je 144 kW, z 10 na 80 procent se roadster dobije za zhruba 38 minut. To ukazuje, že nabíjecí křivka není úplně ideální, a jakmile se dostane k 50 procentům kapacity, nabíjecí výkon už nepřekročí 100 kW.
U nabíjení střídavým proudem je maximum 11 kW, kromě toho má roadster podobně jako i další elektromobily MG funkci V2L. To znamená, že prostřednictvím speciálního adaptéru umí z trakční baterie napájet běžné elektrospotřebiče.
Auto na každý den
Dvoumístný interiér překvapí svou praktičností. Řidič i spolujezdec mají dostatek místa ve všech směrech, sedadla podrží i při ostřejším průjezdu zatáčkou a výtka směřuje snad jen k ovládání sedačky ve dveřích. Vzhledem k pozici tlačítek a sedadla se může stát, že si během jízdy omylem kolenem sedačku přenastavíte. Zvláště u vyšších postav.
Za sedadly je malý prostor třeba pro batohy a do klasického zavazadlového prostoru se bez problémů vejdou dva cestovní kufry. Na první pohled vypadá malý, nicméně je docela dlouhý a střecha jej ani po stažení tolik neomezuje. Pod přední kapotou je pak jen velký plastový kryt a pod ním třeba nádržka na kapalinu do ostřikovačů. Úložný prostor tam nehledejte.
Koncept ovládání nebude u Cybersteru po chuti úplně každému. Před řidičem jsou tři spojené obrazovky: uprostřed je 10,25palcový displej „budíků“, po stranách dva sedmipalcové displeje. Vlevo se zobrazuje navigace či obrazovka chytrého telefonu (Android Auto je tu drátové), vpravo se zobrazují informace o nabíjení a stavu auta.
Zatímco přístroje jsou přehledné a dobře čitelné, na displeje po stranách není přes věnec volantu úplně dobře vidět. Promítnout si navigaci do zorného pole ale nejde. Také odezva při dotyku by mohla být o něco rychlejší.
To přitom platí i pro poslední sedmipalcovou obrazovku, která je na středovém tunelu vedle voliče automatické převodovky a slouží k ovládání klimatizace či vypínání jízdních asistentů. Kde je jaká položka, vyžaduje cvik, ale po pár pokusech už jdete na jistotu. I tak je ale ovládání zbytečně komplikované, byť třeba na zvýšení nebo snížení teploty má MG i malou lištu nad středovým displejem. Pochválit musíme zvuk audia Bose, které hraje výborně i se staženou střechou.
Volant by mohl mít tenčí věnec, aby ještě lépe padl do ruky, ale jeho tvar je velmi příjemný, stejně jako obšití kůží. Výběr materiálů je uvnitř celkově velmi slušný, v létě přišlo vhod čalounění nikoliv kůží, ale příjemnějším mikrovláknem. Škoda jen, že se občas během jízdy ozývalo různé povrzávání z některých míst interiéru.
MG Cyberster patří mezi nejzajímavější příspěvky, které se v poslední době na poli elektromobilů v Česku objevily. Spojení tichého elektrického pohonu s plátěnou stahovací střechou funguje, pokud vám nebude vadit častější dobíjení. A v kontextu toho, co nakonec auto nabízí, je zajímavá i cena.
Základní zadokolka, která sice nebude mít takovou dynamiku, ale slibuje o více než 50 km delší dojezd, stojí 1 639 000 korun. Testovaná čtyřkolka bez příplatkové výbavy vychází na 1 759 000 korun. Přitom konkurence neexistuje, elektrický kabriolet nabízí vlastně jen Maserati, ale tam je cena několikanásobná. U spalovací konkurence je to samozřejmě jiná písnička, nicméně na ni se asi zájemce o Cyberster dívat úplně nebude.
MG Cyberster GT
