Rusové v posledních měsících proti Ukrajině podnikají stále rozsáhlejší raketové a dronové útoky. Ničí vojenské, ale velmi často i civilní cíle včetně třeba obytných domů nebo nemocnic. V minulých fázích války se ukrajinské protivzdušné obraně často dařilo velkou část raket či dronů sestřelit. V poslední době to už ale neplatí. Úspěšnost ztrácí dokonce i americký raketový systém Patriot, považovaný za nejdůležitější součást ukrajinské protivzdušné obrany.

V srpnu ukrajinská armáda zlikvidovala skoro 40 procent ruských balistických střel. V září to už ale bylo jen šest procent – navzdory tomu, že Moskva v tomto období podnikla méně útoků.

