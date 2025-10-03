Na jaře byl mezi drobnými českými investory velký hlad po korporátních dluhopisech známých českých firem. Postupně se zaprášilo po emisích zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG), Šmejcovy Emma Capital nebo pojišťovny Direct. Ve všech uvedených případech šlo o velké miliardové emise, které nesly poměrně zajímavý úrok, byly zajištěné a přijaté k obchodování na pražské burze. Dluhopisy TV Nova, které je možné koupit přes Air Bank, nabízejí v porovnání s těmito emisemi nižší úrok a mají i další „háčky“. Přesto je o ně velký zájem. Co je na těchto dluhopisech tak atraktivního? A myslí si experti, že se investice do nich vyplatí?
Co se dočtete dál
- Má smysl do dluhopisů TV Nova investovat.
- Proč jsou dluhopisy atraktivní.
- Jaká nese investice do těchto dluhopisů rizika.
