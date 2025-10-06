Ukrajinskou armádou nejpoužívanějším typem velkorážové munice je dělostřelecký granát ráže 155 mm označovaný jako M107. Ukrajina je závislá na jeho dodávkách ze zahraničí a jedním z klíčových kanálů, kterým plynou, je česká muniční iniciativa. Ta je vzhledem k prohlášením Andreje Babiše nyní v ohrožení, což Ukrajince i jejich spojence znepokojuje.

Zároveň se ale ukrajinské bojiště za poslední dva roky radikálně proměnilo a Ukrajina také buduje svůj obranný průmysl. Takže se nabízí otázka, zda česká muniční iniciativa bude ještě potřeba, pokud by se ji nová česká vláda rozhodla zastavit.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co je rozhodující faktor pro další osud muniční iniciativy.
  • Jak by mohla pokračovat dál jinak.
  • Pro jaké české firmy je důležitá.
