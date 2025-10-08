Na vaší loňské podzimní aukci padlo hned devět světových aukčních rekordů. Očekáváte podobný úspěch i nyní?
Samozřejmě si s velkou pokorou vážíme toho, že se našim aukcím dlouhodobě daří. Adolf Loos Apartment and Gallery se od počátku zaměřuje na výběr jen těch nejkvalitnějších uměleckých děl, která jsou vždy pečlivě prověřena předními českými i zahraničními odborníky. I proto pořádáme pouze dvě aukce ročně – každá z nich je skutečnou událostí, na kterou se sběratelská veřejnost těší. Jako jediní v Česku navíc poskytujeme doživotní záruku pravosti nabízených děl. To vše stojí za našimi úspěchy a věříme, že rekordní částky budou padat i nadále – díky důvěře a podpoře našich klientů.
Dne 9. listopadu se uskuteční vaše podzimní aukce. Na co všechno se mohou zájemci o umění těšit?
Do podzimní výběrové aukce se podařilo získat hned několik výjimečných sběratelských unikátů. Nejvýznamnější položkou je zcela raritní plátno Bohumila Kubišty Zátiší malířské z roku 1913 s vyvolávací cenou 29 milionů korun. Takto kvalitní zátiší se v novodobé historii České republiky od roku 1989 dosud nedražilo. Jde o naprostý umělecký a sběratelský klenot – Kubišta v roce 1913 vytvořil kubistickou technikou pouze pět olejů, z nichž čtyři jsou ve státních sbírkách.
Velkým lákadlem budou také dvě díla Emila Filly: Zátiší s láhví rumu a trumfovým esem z let 1913–1920 s vyvolávací cenou 8,2 milionu korun a intimnější Zátiší s pohárem a dvěma rybami z roku 1930 za vyvolávací cenu 2,1 milionu korun. Milovníci moderní tvorby ocení rovněž práci Zdeňka Sýkory – jeho Makrostruktura IV z roku 1972 patří k nejvýznamnějším dílům strukturálního období. Z pozdější Sýkorovy tvorby se objeví olej Skvrny z roku 1989.
Co dalšího aukce nabídne?
Nabídne i další významná jména českého výtvarného umění: mystický olej Václava Boštíka Bez názvu, poetickou malbu Václava Radimského Řeka v krajině z okolí francouzského Giverny, dvoumetrovou éterickou sochu Olbrama Zoubka Múza, Stanislava Kolíbala a jeho minimalistická plátna Bez názvu I. a II., která byla vystavena v roce 1976 v prestižní Marlborough Galleria Řím, nebo rozměrné dílo Jana Merty Neznámému skláři (podle Sitenského) z roku 2004.
Sběratele potěší i unikátní autografický zápis slavného světového skladatele Bohuslava Martinů, který bude vůbec poprvé v rámci předaukční výstavy představen veřejnosti. Dražit se budou také obrazy předních tuzemských současných umělců jako Magdaleny Jetelové, Jiřího George Dokoupila, Jana Gemrota, Milana Knížáka, Vladimíra Kopeckého, Jiřího Černického, Aleše Lamra, Michaela Rittsteina a také několik zahraničních autorů, jako je Joan Miró, Sam Francis nebo Alexander Calder.
Stáhněte si přílohu v PDF
Všechna tato díla budou k vidění na předaukční výstavě v ikonických prostorách naší výstavní síně Expo 58 ART od 8. října do 8. listopadu 2025. Dne 9. listopadu pak bude od 16:00 zahájena samotná aukce uměleckých děl.
Jaká zajímavá umělecká díla se v poslední době dražila? Může vás navštívit i začínající sběratel s omezenými financemi?
Naše aukční síň je držitelem celé řady českých i světových aukčních rekordů. Minulý rok jsme například vydražili výjimečný obraz od Františka Kupky Conception / Danae (Početí) za úctyhodných 126,5 milionu korun. Stal se tak nejen nejdražším obrazem prodaným na aukci v Česku, ale také osobním rekordem samotného malíře. Přesto však naše nabídka není určena jen velkým investorům – snažíme se, aby si v ní našel své místo opravdu každý. Proto pravidelně zařazujeme i umělecká díla v dostupnějších cenových hladinách, která otevírají dveře do světa sběratelství i začátečníkům.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist