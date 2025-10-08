Popularita českého současného umění stoupá. Dokládají to nejen zaplněné vernisáže v renomovaných galeriích, ale také stabilní růst návštěvnosti výstav. Tento vzestup zájmu se promítá do vyšších prodejů a zároveň přispívá k rozšiřování sběratelské komunity. Nejčastěji se mezi novými kupci objevují lidé ve věku nad 40 let, právníci, lékaři, architekti, developeři nebo majitelé firem.
Podíl sběratelů, kteří uvádějí, že si v předchozím roce koupili dílo současného umělce, se stabilně pohybuje kolem 60 procent. V letošním průzkumu Art Report 2025 jich bylo 63 procent. „Tak drobný nárůst lze interpretovat spíš jako dlouhodobý průměr. Je ale pravda, že z různých náznaků se jeví, že mladší generace, které se ke sběratelství v poslední době častěji dostávají, se přiklánějí právě k současnému umění. Je tedy možné, že v horizontu dalších několika let skutečně nějaký nárůst zaznamenáme,“ říká Valérie Horváth z Art servisu J&T Banky.
V loňském roce se nejčastější investice sběratelů do děl současných umělců pohybovaly v rozmezí 100 tisíc až 500 tisíc korun. Převážná část těchto nákupů proběhla přímo v ateliérech, kde sběratelé oceňují osobní kontakt s autorem. Ten podle nich často umožňuje lepší cenové podmínky. Téměř třetina kupujících se setkala s tím, že umělci nemají úplně jasnou představu o cenách svých děl. Tři čtvrtiny sběratelů navíc tvrdí, že jsou ochotni o nich diskutovat podle toho, kdo o jejich dílo projeví zájem.
Atraktivnost investic roste
Při výběru, od kterého umělce dílo koupit, zájemci sledují, jestli je daný umělec zastoupený ve sbírkách veřejných institucí, jakou má za sebou výstavní historii či jestli jsou jeho díla také v prestižních soukromých sbírkách, ukázal loňský J&T Banka Art Report. Sběratelé také věří, že nákup díla současného umělce může být dobrou investicí, která v dlouhodobém horizontu přinese slušné zhodnocení vložených peněz. Při nákupech se nevyhýbají ani mladému umění autorů, kteří ještě studují nebo teprve nedávno absolvovali některou z uměleckých škol.
Názory sběratelů a odborníků se rozcházejí v tom, který segment umění má největší investiční potenciál. Zatímco sběratelé sází na poválečná díla, experti a galeristé upřednostňují současnou českou tvorbu.
Atraktivnost investice ale celkově roste. V letošním průzkumu více než třetina respondentů z řad sběratelů uvedla, že investice do umění je dnes atraktivnější než před pěti lety. „Myslím, že to zčásti pramení i z mediálního prostoru, který je v posledních letech investicím do umění věnován. Kromě toho právě z médií se lidé dozvídají i o neustále rostoucích rekordech na aukčním trhu. Jen pro srovnání, v roce 2020 stál nejdražší vydražený obraz u nás 78,6 milionu korun, aktuální rekord už je na 126,5 milionu,“ říká Horváth.
Umělcům chybí dostatečný servis
Povzbudivá čísla ovšem zakrývají i několik specifik a problémů, které v dalším rozvoji trhu se současným uměním brání. V Česku je například běžné, že pro díla žijících autorů se chodí přímo za umělci do ateliérů, a nikoliv do prodejních galerií. Galerie se zase přetahují o přízeň umělců. Model exkluzivní dlouhodobé spolupráce mezi umělci a galeriemi zatím na české scéně nezdomácněl.
Na tuzemském trhu převládá přesvědčení, že primární galerie neposkytují umělcům dostatečný servis. Téměř polovina sběratelů souhlasí s tvrzením, že v Česku není dostatečně rozvinutý galerijní trh, a uvítali by, kdyby zde fungovalo více galerií, které zastupují současné umělce. „Jsem velkým zastáncem galerijního provozu tak, jak ho známe ze zahraničí, pokud skutečně funguje. Galeristé mají pro své umělce velkou přidanou hodnotu, pořádají jim výstavy, vozí je na zahraniční veletrhy, propojují je se sběrateli a zajišťují veškerou administrativu. To vše je ale opravdu finančně nákladné a jen málokterá galerie u nás tak dokáže takový servis opravdu funkčně zajistit. Možná i proto u nás pořád panuje přesvědčení, že je snazší galerii i s její provizí obejít a nakoupit přímo z ateliéru,“ dodává Horváth.
