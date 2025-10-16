Podle letošního průzkumu STEM pro UNICEF uzavřel závěť jen každý desátý Čech nad 50 let. Třetina Čechů to zvažuje a víc než polovina o tom zatím vůbec nepřemýšlela. Situaci dokresluje i to, že za předloňský rok řešil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových více než 1300 případů tzv. odúmrtí, tedy jmění propadnutého státu po zesnulém, který nesepsal závěť a neměl zákonné dědice. Celkově šlo o sumu více než 440 milionů korun.
Musím se přiznat, že tato data potvrzují můj předpoklad. V praxi se totiž často setkávám s tím, že téma závěti stále ještě bývá tabu. Když s kolegyněmi a kolegy radíme movitým Čechům a Češkám ohledně filantropie, málokdy se to týká právě závětí. A v případech, kdy na to téma někdy přivedeme řeč, se často setkáváme s rozpačitými reakcemi.
Co se dočtete dál
- Proč jen každý desátý Čech nad 50 let sepsal závěť.
- Jak absence závěti vede k případům odúmrtí a kolik majetku propadlo státu.
- Jak závěť může sloužit jako nástroj filantropie a co to prakticky umožňuje.
