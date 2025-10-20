Před 16 měsíci se více než 400 milionů Evropanů zúčastnilo nejrozsáhlejšího nadnárodního demokratického projektu na světě. Názor občanů byl důrazný a jasný: Evropu je třeba zjednodušit – musí fungovat efektivněji, rychleji se rozvíjet a musí přinášet výsledky. Těmto požadavkům jsme bedlivě naslouchali a nyní jsme přešli k činům: Evropa je otevřená podnikání.

Spolu se svými kolegy jsem se několik měsíců před evropskými volbami setkávala s občany přímo v jejich komunitách. Zodpověděla jsem stovky dotazů mladých lidí z celé Evropy. Navštívila jsem kanceláře, obchody a továrny a mluvila s jejich zaměstnanci, kteří byli hrdí na to, co vybudovali, avšak do budoucnosti hleděli s obavami. Setkala jsem se se zemědělci, kteří se starají o to, abychom měli co jíst. Měla jsem schůzky s podnikateli ze všech hospodářských odvětví, a to jak s majiteli malých rodinných podniků, tak se zástupci průmyslových gigantů. Všude jsem slyšela totéž.

  • Jaká je konkrétní podoba výjimek z mechanismu uhlíkového vyrovnání.
  • Jaké jsou podmínky a rozsah sankcí pro automobilový průmysl.
  • Jak bude zjednodušena společná zemědělská politika.
