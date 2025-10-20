Pařížské muzeum Louvre zůstalo v neděli zavřené poté, co se do něj vloupali zloději a odnesli několik šperků. Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová o loupeži informovala na sociální síti X s tím, že úřady případ vyšetřují. Později oznámila, že lupiči potřebovali ke krádeži jen čtyři minuty. Na videozáznamech bylo podle Datiové vidět, že jednají profesionálně. Uvedla také, že jeden z odcizených šperků byl nalezen v blízkosti muzea.
Podle deníku Le Parisien zloději rozbili jedno z oken slavného muzea a zmocnili se devíti šperků ze sbírky Napoleona a císařovny, včetně náhrdelníku, brože a diadému. Podle interního zdroje z Louvru nebyl odcizen slavný Regent, největší diamant sbírky o hmotnosti více než 140 karátů. Škoda zatím nebyla vyčíslena, podle francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze je ale hodnota odcizených šperků „nedozírná“.
Do budovy pachatelé pravděpodobně vnikli od nábřeží Seiny. Deník Le Parisien informoval o třech pachatelích, z nichž dva vstoupili dovnitř a třetí hlídal venku; rozhlasová stanice Europe 1 informovala o čtyřech lupičích.
