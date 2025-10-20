Blíží se sjednocení Kypru? Obyvatelé Severokyperské turecké republiky, kterou uznává pouze Turecko, výrazným rozdílem (62,76 ku 35,81 procenta) zvolili v neděli 19. října prezidentem své země opozičního kandidáta Tufana Erhürmana. Středolevý právník slibuje obnovení rozhovorů s kyperskými Řeky a ihned prý začne zkoumat možnosti federálního uspořádání Kypru. To podporuje i OSN a ukončilo by to téměř pět desetiletí trvající rozdělení země. Řecká část ostrova navíc požívá výhod členství v EU, které kyperští Turci na svém území v zásadě nepociťují.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč vzrostla naděje na sjednocení ostrova vytvořením federace.
  • Jak se kyperští Turci staví k údajné islamizaci jejich regionu.
  • Co chce nový prezident kyperských Turků.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.