Bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová v rozhovoru se stanicí BBC naznačila, že by mohla opět kandidovat na post prezidentky Spojených států. Harrisová řekla, že by se jednou možná mohla stát prezidentkou, a vyjádřila přesvědčení, že se do Bílého domu v budoucnu dostane žena.
Podle BBC se jedná o doposud nejjasnější vyjádření demokratické političky o tom, že by se po loňské porážce v prezidentských volbách od svého republikánského rivala Donalda Trumpa mohla o prezidentský post ucházet ve volbách v roce 2028.
Harrisová v rozhovoru odmítla průzkumy, které ji řadí mezi outsidery v možném boji o nominaci na prezidentského kandidáta za Demokratickou stranu v příštích volbách. „Kdybych se řídila průzkumy veřejného mínění, neucházela bych se o svou první funkci ani o svou druhou funkci, a zcela jistě bych zde teď neseděla,“ řekla Harrisová, která v minulosti působila jako generální prokurátorka Kalifornie.
Někdejší viceprezidentka za administrativy bývalého prezidenta Joea Bidena prohlásila, že její praneteře zajisté zažijí, jak v Bílém domě usedne žena. „Možná,“ odpověděla Harrisová na otázku, jestli by se jí mohla stát ona.
Dodala, že se ještě definitivně nerozhodla, ale zároveň zdůraznila, že svou budoucnost stále vidí v politice. „Ještě jsem neskončila. Celou svou kariéru jsem prožila jako život ve službě a mám to v krvi,“ řekla bývalá viceprezidentka.
Harrisová také označila nynějšího republikánského prezidenta Donalda Trumpa za tyrana a uvedla, že její varování před Trumpem v loňské prezidentské kampani se ukázala jako pravdivá. Rovněž uvedla, že přemýšlí nad tím, zda neměla Bidena vyzvat, aby loni neusiloval o znovuzvolení.
Biden, který byl prezidentem v letech 2021 až 2025, loni po vlně kritiky po špatném výkonu v debatě s Trumpem ukončil svou prezidentskou kampaň a podpořil v kandidatuře svou viceprezidentku Harrisovou. Tu nakonec Trump v listopadových prezidentských volbách porazil a 20. ledna vystřídal Bidena ve funkci.
